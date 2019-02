ATER: La provincia habilita facilidades de pago para pequeños deudores

Para acceder hay que estar al día

Los contribuyentes con hasta 2 propiedades y/o 2 automotores podrán acceder a reducciones de hasta un 100% en las multas y 90% en los intereses de sus impuestos atrasados. El régimen de normalización comenzará el próximo 11 de marzo.Desde la Administradora Tributaria anticiparon los beneficios previstos para los grupos de contribuyentes de cara al inicio - el próximo 11 de marzo - del Régimen Especial de Normalización de deudas 2019 que tendrá como destinatarios principales, los pequeños contribuyentes urbanos y rurales.Al respecto, el titular del área de Interior, Fabián Galeano, explicó que "los contribuyentes más pequeños son los que podrán acceder a mayores facilidades y reducciones".En comparación con los esquemas de moratorias tradicionales, señaló que " el carácter progresivo y equitativo de los esquemas que se vienen implementando permite conducir las mayores facilidades y reducciones hacia los sectores mas chicos. de acuerdo con el nivel de cumplimiento y la capacidad contributiva de cada contribuyente".El régimen estará vigente desde el próximo 11 al 29 de marzo de 2019 y para conocer cómo acceder se estableció una primera categorización en dos grandes grupos destinatarios (URBANO y RURAL) según se trate de contribuyentes con imponibles del inmobiliario rural y sub rural o no. En tal caso, quienes no cumplan esa condición serán considerados como Urbanos.A su vez, cada categoría tendrá 3 sub clasificaciones (A-B-C) según el tipo de beneficiario (Personas Físicas o Jurídicas); el monto adeudado (Hasta $100.000; Hasta $1.000.000 y más de $1.000.000) y la cantidad de inmuebles y/o automotores (para la categoría URBANO) o la cantidad de hectáreas de/los inmueble/s rurales para la categoría RURAL.En relación a los beneficios para los contribuyentes pequeños con mejores historiales de cumplimiento (URBANO A y RURAL A) señalaron que tendrán la posibilidad de financiar sus deudas en hasta 36 cuotas con reducciones de multas que varían del 100% al 75% y quita de intereses que van del 90% al 20% según el esquema de cuotas elegido. En tanto para los contribuyentes subclasificados como B y C los esquemas solo serán de hasta 12 cuotas con la posibilidad de ampliar a 60 bajo constitución de garantía hipotecaria.Además, estos grupos podrán acceder a reducciones de multas que van del 100% al 50% en todos los casos y 80% y 10% en intereses respectivamente.Por otra parte recordaron que de acuerdo con los decretos 4659 y 4653/19 MEHF el estar al día con todas las obligaciones 2019 y constituir el Domicilio Fiscal Electrónico conforman la grilla de requisitos generales para poder suscribir.Finalmente, hicieron saber que los contribuyentes URBANO A y RURAL A podrán tramitar el beneficio de forma presencial en las Oficinas de ATER como así a través de la web. En tanto, el resto de las subcategorías (B y C) solo podrán gestionar el beneficio a través de la web del organismo. Es decir, mediante los servicios de ATER con clave fiscal AFIP.Para mayor información, los contribuyentes podrán consultar todos los detalles desde el sitio web de la ATER www.ater.gob.ar o comunicándose con el Servicio de Atención al Contribuyente 0810.888.2837 de lunes a viernes de 8 a 13.