De cara a las elecciones, Gainza lanzó una "Campaña Limpia"

El concejal y pre candidato a intendente de Paraná por Cambiemos, Emanuel Gainza, lanzó la "Campaña Limpia", de cara a las elecciones.



En diálogo con Elonce TV, explicó que "cada vez que llegan las elecciones la ciudad de Paraná se llena de pasacalles, carteles, pintadas, volantes que se arrojan en la vía pública. De esta manera, este lunes ratificamos nuestro primer compromiso: nuestro equipo de campaña y nuestra candidatura no va a generar ninguna pieza que ensucie el espacio público o que sea utilizada en lugares irregulares que no están habilitados para eso".



En ese sentido, remarcó que "toda nuestra gráfica será entregada en mano y con el sello que indica que no debe arrojarse a la vía pública. Además, asumimos el compromiso de no hablar mal ni utilizar ningún tipo de descalificativo contra el resto de los competidores que tenemos en estas elecciones. Es importante que escuchemos al vecino pero que hablemos de propuestas. Eso espera el paranaense. Invitamos al resto de los candidatos de las otras fuerzas políticas a sumarse a este compromiso".



"Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales, de las pantallas digitales y otras herramientas que no ensucian la ciudad, nos permiten transmitir el mensaje y dar a conocer propuestas. El vecino necesita que le digamos cómo vamos a resolver sus problemas en vez de estar criticándonos entre candidatos", agregó.



Asimismo, indicó que "durante estos tres años como concejal, e incluso antes de ser electo, venimos con una recorrida permanente por los barrios de Paraná. Nos parece que nadie conoce los problemas más que los propios vecinos. Es por eso que escuchamos, los acompañamos, estamos con la gente. Estar cerca es un punto base de lo que venimos generando como plataforma de gobierno".



Recordó que "se va a cumplir un año de que venimos trabajando con una plataforma que se llama Paraná 2030, en donde se generaron propuestas concretas de los principales cinco ejes de la ciudad: empleo, infraestructura, servicios públicos, entre otros".



"Una ciudad como Paraná, que es hermosa por su belleza paisajística, por su potencial, por la capacidad de su gente, aún debe dar un salto cualitativo. Si uno la compara con, por ejemplo, Santa Fe, se da cuenta de que tiene cinco o seis veces más de inversión que Paraná en términos privados. Tenemos uno de los índices de desocupación de empleo joven más alto de la provincia. La capacidad y talento que tiene la ciudad hay que hacerla despegar, crecer", dijo.



Respecto a los principales problemas que ve que tiene la ciudad, manifestó que "claramente los servicios básicos como una prestación eficiente es el desafío que tenemos por delante. Quiero que cuando los vecinos llamen al 147 se les atienda el reclamo y vean la solución concretada de manera eficiente para que al momento de pagar su tasa estén conformes con lo que realiza el municipio". Elonce.com