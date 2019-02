Se abren nuevos mercados internacionales para productores de arándano

El gobierno entrerriano acompañó a las empresas de la provincia que participaron en los stands dispuestos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en la Fruit Logística realizada en Berlín, República Federal de Alemania.Berries del Sol (Colonia Ayuí), Gramm Agropecuaria (La Criolla, Concordia), Toller Hermanos S.R.L. (Federación), Earlycrop (Estación Yuquerí, Concordia), Extraberries (Concordia), Nobel S.A. (Chajarí), Trébol Pampa (Concordia), y Trevisur (Concordia) fueron las encargadas de que los productos entrerrianos sean unos de los más buscados.Gabriel Wasserman titular de Gramm Agropecuaria, destaco que "nosotros como empresa llevamos más de diez años de participación consecutiva en la feria de fruta más importante del mundo, donde tenemos la responsabilidad de encontrarnos con nuestros clientes de tantos años, y en donde en este momento cerramos el balance de la temporada y vemos el desafió hacia el futuro de la próxima. Hemos abierto mercados como China, con mucho esfuerzo tanto en lo público como en lo privado, hemos logrado que China baje los aranceles del 30 al 15% de importación, y hoy por hoy nuestro principal obstáculo somos nosotros mismos los argentinos, con una política de retenciones que va en contra de cualquier política exportadora, donde la única manera de tener divisas es exportando; y ni hablar de la cantidad de puestos de trabajo que dependen de estas economías regionales" comento el empresario.Por ultimo Wasserman remarco que "hemos logrado avanzar con lo que son avances de negociación a nuevos clientes de Medio Oriente en Asia, y tenemos previsto participar en una feria en mayo en China, ya que el año pasado habíamos participado como visitantes de la misma, y la idea nuestra es ir este año con un stand junto con otros colegas como unidad arándano para seguir afianzando mercados"Por su parte, Alejandro Pannunzio de Berries del Sol expreso: "Nos fue muy bien realmente ya que el año pasado quedaron encantados con el sabor de la fruta de Entre Ríos y eso nos permite que más allá de algunas condiciones del país, como son las retenciones que son tan negativas, por lo menos nuestro producto sea deseado; todos desean comprar más, hay varios clientes que están pidiendo sumarse a tener fruta nuestra, entonces en principio tenemos la bendición de tener nuestros clientes y otros clientes nuevos. En este ámbito que hay miles y miles de personas, todas compitiendo por un lugar en el mercado, tener la suerte de que la fruta sea valorada, sea buscada es casi lo máximo que podemos pedir".Agregó que "obviamente tenemos q hacer a nivel país, un trabajo nosotros para resolver esto que me parece que es un problema gravísima, que es no favorecer a las exportaciones: es una pena que teniendo tanto potencial de generar puestos de trabajo, valor exportable y aprovechar las riquezas naturales y los conocimientos de los profesionales argentinos que trabajan en la actividad, ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, licenciados en seguridad e higiene, tantas profesiones que el país invirtió en formarlos y pueden agregarle más valor a nuestra producción, no aprovechemos todo ese potencial"."El año pasado sumamos un mercado importante como lo es el de Suecia, después sumamos el mercado ruso, con mucho más presencia en el mercado de Rusia; después obviamente seguimos donde estábamos como lo es Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca; y este año deseamos sumar España, que desea completar la producción anual de Huelva con frutas de otros destinos para poder abastecer a su cadena comercial durante los meses que no tienen fruta" finalizo el empresario.El Embajador argentino en Alemania, Edgardo Malaroda, se reunio con el Coordinador del Área de Promoción de Exportaciones de Entre Ríos, Santiago Escales Migliore, el Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, Dirk Trotein, las empresas entrerrianas Gramm Agropecuaria, Berries del Sol y Toller Hermanos, entre otras empresas argentinas ubicadas en el stand del Consejo Federal de Inversiones.Al respecto, el Coordinador del Área de Promoción de Exportaciones, Lic. Santiago Escales Migliore comento: "Estuvimos dialogando con los empresarios, y si bien en cada sector el panorama es diferente en función de los precios internacionales, la demanda y los mercados, hay un punto en el que todos los empresarios coinciden y es que las retenciones que aplico el Gobierno Nacional de manera horizontal a todos los exportadores está provocando la pérdida de competitividad y por consecuencia se comienzan a perder clientes y mercados por la falta de previsibilidad y rentabilidad""Fruit Logística Berlin sigue siendo el lugar de encuentro de estos sectores exportadores, pudimos ver un excelente nivel de compradores, por eso desde el gobierno provincial asistimos a las pymes entrerrianas en todo lo relacionado al comercio internacional, las empresas de Entre Ríos como muchas de Argentina tienen un gran potencial para seguir creciendo, pero para eso el gobierno nacional deben plantearse una política de estado en comercio exterior, donde se incentive a las economías regionales tal como lo hacen nuestros países vecinos"Luego de la apertura del mercado chino para el arándano en 2018 y la consiguiente baja del arancel por parte del gobierno chino para este producto, y dando continuidad a una política comercial externa, el Gobierno de Entre Ríos acompaño a las empresas del sector a una reunión mantenida con la Gerente de Operaciones de la empresa Messe quien está a cargo de la organización de la feria Fruit Logística China, que tendrá lugar en Shanghai en el mes de mayo de este año. Las empresas entrerrianas Berries del Sol y Gramm Agropecuaria, quienes fueron las dos primeras empresas argentinas en exportar a China el año pasado, encontraron con gran interés participar de esta feria para poder dar continuidad a las relaciones comerciales ya establecidas.