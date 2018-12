Piumato sigue encadenado en reclamo por la liberación de una empleada judicial

El titular del sindicato de empleados judiciales (UEJN) Julio Piumato, quien se encuentra encadenado desde hace más de 12 horas frente a una comisaría en reclamo por la detención de una empleada judicial, aseguró que solo se retirará cuando la mujer haya sido liberada.



"El fiscal (Néstor Maragliano) la tiene, a nuestro juicio, en situación de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. Cuando me digan que la liberaron voy a dar por terminado esto (su protesta)", manifestó Piumato.



"La intención es visibilizar una situación escandalosa porque es abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación a los derechos humanos, que muestra la precariedad que tiene hoy la justicia de la ciudad", añadió.



Piumato se encadenó anoche a una baranda de la comisaría vecinal 11B de la Policía de la Ciudad para pedir la liberación de una abogada que desempeña funciones en el Ministerio Público Fiscal porteño.



La mujer, identificada como Vanesa Maida Bertelegni, fue arrestada tras participar de una discusión con una automovilista en el cruce de las calles Fernández de Enciso y Asunción, en el barrio porteño de Villa Devoto.



"Si esta detención ilegal y arbitraria le pasa a una funcionaria judicial, imaginemos lo que le pude pasar a un ciudadano común", expresó Piumato en declaraciones formuladas esta mañana a radio AM530.



"Esto no es torpeza, no creo que sea una oveja negra este fiscal, creo que obedece a una actuación de la justicia de la ciudad claramente represiva y tomándose atribuciones que violan la Constitución Nacional", agregó.