Reforma constitucional: Santa Fe tendrá consulta popular cuando vote en junio

Participación ciudadana

Ya lo había anunciado

Tal como lo había anunciado, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz firmó, este miércoles a la tarde, el decreto que establece convocar al electorado de la provincia de Santa Fe a manifestar voluntariamente su opinión no vinculante respecto de la necesidad de reformar la Constitución de la Provincia durante el período de gobierno 2019/2023. Se hará conjuntamente con la realización de los comicios generales fijados para el 16 de junio de 2019. Acompañan con su firma, todos los ministros del gabinete.El electorado deberá responder por la afirmativa o la negativa, opción que se hará efectiva mediante el agregado de una nueva boleta única separada, que contenga de forma clara la alternativa.En el decreto, el gobernador explica que "desde su génesis, esta gestión de gobierno entendió a la participación ciudadana como política de estado transversal de todas sus acciones de gobierno en aras de profundizar el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil" y que "convocar al electorado no hace más que dotar de operatividad al derecho del ciudadano de pedir y proponer, y el buen gobernante ha de saber consultarlo tantas veces como sea necesario". Destaca, además, que la necesidad de la reforma constitucional "adquiere singular trascendencia institucional por cuanto impacta en todas las políticas públicas que lleva adelante esta gestión de gobierno".La semana pasada, en medio del acto de balance de los primeros tres años de su administración, el gobernador de Santa Fe había manifestado esta decisión. "No sería bueno después de todo lo avanzado, de todo lo logrado, que volviéramos a guardar en un cajón el proyecto de reforma constitucional. Por eso quiero proponerles que aprovechando el proceso electoral del año que viene, podamos también hacer un plebiscito a favor de la reforma", había dicho hace unos días al hacer pública su decisión política.El mandatario santafesino reiteró que su determinación de avanzar con la reforma no era "ni coyuntural ni oportunista, sino para introducir cambios profundos en la arquitectura institucional de la provincia, en materia de derechos y de funcionamiento del Poder Judicial; cambios que reclama la ciudadanía", planteó. Y justificó la consulta en simultaneidad con los comicios generales, para evitar un gasto adicional. Fuente: (El Litoral).-