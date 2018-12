Pedemonte bregó para que "no se altere la calidad del servicio de Justicia"

Luis Pedemonte asumió como defensor de Casación de la ciudad de Paraná. Cuál serán su tareas y los desafíos que se le presentan fueron los interrogantes que respondió a"En esta nueva tarea trataremos de estar a la atura de las circunstancias, de seguir el camino que viene trazando la Dra. Lucrecia Sabella que es quien estaba en el cargo", destacó a, al tiempo que comentó que antes, era "de trinchera", y ahora, el trabajo consiste "en un nivel de análisis crítico de las sentencias"."Una defensoría de Casación, es decir, la actividad que se realiza ante el Tribunal de Casación para defender y mejorar todos los recursos que interponen los defensores penales que van batallando en las distintas instancias del proceso hasta la sentencia", explicó. "Si hay una sentencia adversa o que no conforma del todo al defensor penal, éste interpone un recurso de Casación que tiene que tratar de ser mejorado ante el Tribunal de Casación, es decir, por este defensor", subrayó.En la oportunidad se le consultó a Pedemonte respecto al pedido de celeridad de las causas judiciales."Quizás, desde afuera no se advierte todo el trabajo que se realiza dentro del servicio de Justicia, que es mucho, de todos los funcionarios y empleados que trabajan y tratan de poner todo de sí para brindar un servicio de calidad. Es un proceso que implica no quedarse estancados, si no, asumir y escuchar las críticas que se reciben desde la sociedad para, en base a eso, mejorar el servicio de Justicia", subrayó, al tiempo que diferenció: "Celeridad, pero que no altere la calidad".Punto aparte, también se refirió a la sobrepoblación carcelaria. "Si bien advertimos un serio esfuerzo institucional para mejorar esa situación, eso tiene que seguir mejorando porque se genera hacinamiento, trato indigno y disgregación a las familias".Pedemonte bregó por "un cambio de paradigma para contar con instituciones que realmente sean un lugar de resocialización, y no de amontonamiento y depósito de personas".