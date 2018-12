Bordet sobre Carbonell: "Debe merituarse la trayectoria, no la competencia"

Política Martín Carbonell asumió como vocal del Superior Tribunal de Justicia

Martín Carbonell prestó juramento como nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). "Es un acto importante para nuestras instituciones republicanas el poder tener integrado y funcionando a pleno nuestro Superior Tribunal de Justicia en la Provincia", destacó ael gobernador Gustavo Bordet tras el acto de asunción.Y en ese sentido, apuntó: "Pasa que a veces se hace una manipulación política de sectores de la oposición, cuando, entiendo, no corresponden. Deben meritarse y evaluarse la trayectoria de una persona y no la competencia.Punto aparte, Bordet se refirió a la salud del intendente de Paraná, Sergio Varisco."Estuve en contacto con la ministra de Salud que me informó del estado de situación, y le transmití mis mejores deseos para que prontamente se pueda recuperar", señaló, al tiempo que adelantó: "Hemos puesto a disposición nuestras instituciones de salud para todo lo necesario para la atención que requiera el caso".Finalmente, el gobernador envió un mensaje de Año Nuevo a todos los entrerrianos."Tenemos que, más allá de los deseos que son lógicos y legítimos de cada uno, pensar desde lo colectivo, desde una construcción como sociedad, de promover la unión en la provincia, que se deje de lado esa lógica binaria de estar a favor o en contra. Tenemos que estar de acuerdo en los grandes objetivos y proyectos", instó el mandatario provincial.Y continuó: "Creo que hay un hartazgo en la sociedad por esta grieta que nos divide. Tenemos que unirnos, no todos pensamos igual, pero en algún punto tenemos que tener coincidencias básicas".Bordet convocó a "vivir en sociedades que sean más tolerantes, donde haya más respeto por las personas, se bajen los niveles de agresividad y aprendamos a escuchar al otro".