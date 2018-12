Construirán el archivo y depósito del Poder Judicial de Entre Ríos

La construcción del Archivo y Depósito del Poder Judicial demandará una inversión de 36.541.661 pesos y estará a cargo de la empresa Edico SRL, que se impuso en la Licitación Pública Nº 18/18.



La adjudicación fue dispuesta el miércoles pasado a través de la Resolución Nº 535/18 del Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).



La medida fue dispuesta "por ser el menor precio de las ofertas válidas que cumplen y se ajustan a los requisitos legales, formales y técnicos requeridos en los Pliegos de Condiciones Generales y Complementario de Bases y Condiciones". La propuesta de la contratista fue un 10,90 por ciento menor que el presupuesto oficial, elaborado en base a valores vigentes en julio pasado y estimado en 41.011.000 pesos.



Así consta en la Resolución Nº 535/18, que fue firmada por el presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillon, y la vicepresidenta del Alto Cuerpo, Dra. Susana Medina. También sumaron sus rúbricas el vocal Martín Carbonell y el titular de la Secretaría de Superintendencia Nº2, Dr. Esteban Simón.



La firma adjudicataria recibirá a través de la Tesorería General del STJ un adelanto de obra equivalente al 30 por ciento de la oferta presentada, conforme lo establecido en el pliego de licitación. Se trata de 10.962.498,56 pesos que están disponibles en una cuenta oficial.



Tras recibir la Orden de Compra Nº 516/18 por parte de la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ, la empresa constructora comenzará a trabajar el mes próximo en Santos Domínguez 205. Se trata de un predio cedido por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.



El Tribunal de Supreintendencia del STJ también rechazó la oferta de la firma Pirámide SRL "por no presentar la estructura de ponderación de costos" y no hizo lugar a las impugnaciones formuladas por la constructora Antolín Fernández SA "atento a que la misma no ha seguido el procedimiento establecido en el art. 4º, Punto 2) del Pliego Complementario de Bases y Condiciones de la presente licitación".



Además desestimó las propuestas de mayor valor presentadas por las otras dos oferentes: Cemyc SRL y Perfil Constructora.