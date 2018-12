En un acto convocado por el intendente de Sauce de Luna, Oscar Cacho Aliano, con motivo de los 35 años de la continuidad democrática en la Argentina y frente a una concurrencia multitudinaria de dirigentes e intendentes de toda la provincia y de todos los departamentos, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, expresó "su vocación de ser gobierno en Entre Ríos".Según se informó a través de un comunicado, hicieron uso de la palabra varios de los intendentes presentes y fueron leídas las adhesiones de otros intendentes que no pudieron estar presentes.El saludo de bienvenida estuvo a cargo del intendente local, y el cierre a cargo del intendente de Chajarí y expresidente del comité provincial Pedro Galimberti.Este último repasó minuciosamente como ha visto la evolución de la democracia en estos 35 años y cómo ha visto el deterioro de muchas cosas que han ocurrido en la República Argentina en manos del peronismo.Expresó también "los lineamientos de lo que cree que debería ser hoy Entre Ríos, que los cambios no se producen y que la provincia va quedando cada vez más retrasada, llegando los índices de deterioro a niveles históricos".Galimberti sostuvo que "Entre Ríos deberá tener para el 2019 un modelo de desarrollo consensuado, sobre todo vinculado con toda la producción de nuestra provincia".Finalmente apuntó que "los contribuyentes deben sentir que sus impuestos están correctamente administrados porque hay un Estado que acompaña a los productores y al conjunto de los ciudadanos en materia de servicios y en todo lo que un estado moderno debe actuar para alentar el despegue de esta provincia, a la cual el peronismo ya no tiene nada para ofrecer".Además hicieron uso de la palabra, el intendente de Bovril, Alfredo Blochinger, La viceintendente de Alcaraz Sara Foletto y el ex diputado nacional, Fabián Rogel.