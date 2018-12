"Nosotros somos la garantía de que se puede gobernar con responsabilidad fiscal"

"Tenemos el deber y la obligación de sostener las políticas públicas en alto"



El vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, Adán Bahl

En la mañana de este sábado se lleva adelante en el Club Echagüe de Paraná un encuentro de militantes y dirigentes peronistas.Al tomar la palabra, el gobernador aseguró que el encuentro tuvo como objetivo "poder escucharnos, mirarnos a la cara e intercambiar posiciones: "Porqueque se plantean de todos los sectores", dijo.Bordet, en el encuentro, resaltó "el desarrollo de la economía social" ya que "con los conceptos de asociativismo que todos tenemos se refuerzan los lazos solidarios., que pueden generar mejor progreso, mayor conectividad, mayor desarrollo", afirmó.En el mismo sentido, destacó: ", porque no les alcanza el sueldo para cubrir las necesidades básicas. Por eso miramos a nuestros ciudadanos, nuestros habitantes, por eso trabajamos todos los días para que haya procesos de inclusión social, para que podamos trabajar juntos mancomunadamente en una provincia mejor"."No somos nada si no respetamos a quien tenemos al lado y este es un principio sagrado de nuestra gestión", expresó."Ayer y anteayer se cumplieron 17 años de episodios trágicos que vivió Argentina, con el gobierno de la Alianza. Acá en Paraná hubo tres jóvenes que perdieron la vida, hubo más de 30 muertos en todo el país.A esto lo digo, no como un recuerdo, lo digo porque hoy son los mismos sectores que están planteando volver a ser gobierno, que están planteando las políticas de ajuste que hicieron en el 2001", dejó constancia el Gobernador.En ese sentido acotó: "No comparto en absoluto la idea, porque es cierto que uno puede tener desequilibrio fiscal, pero en tres años demostramos que podemos tener equilibrio fiscal, y podemos tener la Uader donde podemos tener 25 mil jóvenes que se educan. Si no existiera Uader, muchos de esos jóvenes estarían buscando su horizonte en otras provincias, sentirían el desarraigo".Al respecto agregó: "Ojo, que no vaya a ser que quienes pregonan el cambio quieran venir a cerrar universidades a Entre Ríos.Tuve la suerte de caer en la escuela primaria, secundaria y la universidad pública, y gracias a ello superé grandes obstáculos en la vida".Para finalizar, remarcó la situación inédita desde el retorno de la democracia de tener que gobernar la provincia con un gobierno nacional de distinto color político, y si bien aseguró que "se vivieron momentos angustiantes", afirmó que entendió "que había que gobernar con las instituciones"."Este fue un ejercicio democrático muy interesante. Demostramos que se pueden hacer las cosas bien sin despedir a nadie, llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo de la economía social y con incorporar a los sectores que más necesitan, realizar obras públicas y tener equilibrio fiscal", expresó.No tengamos miedo de salir a decirles a los vecinos que hay futuro por delante para poder completar esta obra de gestión durante cuatro años más. Porque los días más felices siempre fueron peronistas", cerró., se refirió a la situación nacional: "Tuvimos tristeza y lo tuvimos que afrontar, nos arremangamos, decidimos defender los derechos de los entrerrianos, de nuestros abuelos, de nuestros gurises, de nuestros trabajadores y de las mujeres, que en muchas casas son el sustento único de sus hogares y que cada día llevan adelante el legado de Evita"."Nunca bajaremos los brazos porque tenemos a una Entre Ríos, mirándonos, porque no podríamos dormir tranquilos si bajamos los brazos", prometió.Asimismo dijo: "Y dirigiéndose a la militancia, el vicegobernador aseguró: "Cada uno de ustedes suma y mucho. El Estado solo no puede, debemos seguir trabajando con las puertas más abiertas.".En tanto, dijo a la militancia de la capital provincial: "Compañeros, digamos fuerte: `Paraná no se va a conformar más`. Hay una gran tarea por delante. Los convoco a todos a seguir trabajando en 2019, unidos y en paz".