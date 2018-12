Contratos en la Legislatura: Apelaron prisión preventiva de los nuevos detenidos

Se realizó este viernes la audiencia de apelación de la prisión preventiva de los nuevos detenidos por la causa de los contratos en la Legislatura entrerriana: Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso.Al respecto, el abogado defensor de Aguilera y Almada, Miguel Ángel Cullen, explicó aque entienden que "el fallo no es acorde a los parámetros constitucionales y lo planteamos en esta audiencia".El profesional expresó que "la jueza ha venido rechazando cada una de las apelaciones de las prisiones preventivas, pese a que se explicó con claridad las fallas que tiene esta sentencia", enfatizó.Planteó que "dentro de la política criminal, vemos que en este proceso se invirtió la regla, la cual es que la limitación de la libertad ambulatoria sea una excepción, mientras que en este proceso el solo hecho de que exista una organización demasiado compleja hace que se presuma que todos los sujetos van a entorpecer la investigación".El profesional argumentó que los roles de Almada y Aguilera "no tienen nada que ver, porque eso no te hace propenso a que entorpezcas la investigación o te des a la fuga".Cuestionó que "se dice que Aguilera tenía un rol fundamental pero recién empieza a estar en 2011 y que previamente había otro sujeto".Interrogado acerca del habeas corpus que presentó por las condiciones de detención de sus clientes, Aguilera y Almada, el abogado resaltó que "la jueza ordenó que se cumpla con la separación entre condenados y procesados"."En esta causa toma mayor gravedad que, de manera apresurada se determine una cifra millonaria de desfalco que nosotros no creemos que es así, pero se ha instalado en la sociedad, lo que genera una situación de riesgo evidente. Si vos ponés un condenado por robar 500 pesos al lado de alguien del que se dice que robó 2.000 millones, posiblemente en algún momento haya una tensión, que es lo lógico", expresó Cullen.Y continuó: "El Servicio Penitenciario está colapsado, por lo que no tiene posibilidades físicas de separar condenados de procesados y de brindar la seguridad que cada uno se merece. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de las personas constitucionalmente inocentes pedimos que se busque otra medida alternativa porque está en riesgo su vida".Juan Pablo Aguilera fue derivado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná, luego de que la jueza Marina Barbagelata le dictara la prisión preventiva por 90 días, en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años.Del mismo modo dictó la prisión preventiva para Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, aunque en su caso permanecerá diez días bajo arresto domiciliario y con custodia policial hasta que su pareja dé a luz al hijo de ambos, y luego será derivado a la unidad penal.En el caso de Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, la jueza le dictó la prisión domiciliaria, y también seguirá vinculado a la causa.