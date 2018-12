La ex presidenta Cristina Kirhner cuestionó hoy el fallo de la Cámara Federal que confirmó su procesamiento con prisión preventiva en la causa de los cuadernos y advirtió que fue "a pedido de (Mauricio) Macri, Cambiemos y Clarín"."Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", subrayó la ex mandataria en su cuenta de Twitter.Cristina Kirchner se refirió a una nota publicada el 13 de diciembre pasado, en la que se habló de un fallo "satisfactorio" para los empresarios. ."Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios", advirtió la ex presidenta.