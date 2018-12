El presidente Macri recibió a la Conferencia Episcopal

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente Mauricio Macri recibió a los integrantes de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su titular y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, quienes lo saludaron con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.



Durante el encuentro que se efectuó en el despacho de la Casa Rosada, el Jefe de Estado les dijo que el Gobierno está dando los pasos necesarios en el plano social, a la vez que coincidieron en seguir trabajando en temáticas de interés como la lucha contra las adicciones y la drogadependencia.



Cuando la cúpula del Episcopado le habló sobre situación social actual, el Presidente admitió que "todavía tenemos meses duros por delante. Estamos en el territorio y sabemos lo que pasa, no ignoramos los problemas".



También coincidieron en la necesidad de trabajar en la prevención del embarazo adolescente no intencional.



Los Obispos, desde su mirada de pastores, aprovecharon la ocasión para expresar su preocupación por el aumento del índice de pobreza, reflejado en la última medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la baja del consumo, el aumento del desempleo y el aumento de la desnutrición infantil.



Presentaron también la inquietud sobre la problemática en los proyectos de agricultura familiar, especialmente en el interior del país.



Asimismo señalaron el aumento creciente de la droga-dependencia y de un modo más preocupante en los barrios marginales, por lo que pidieron un incremento del presupuesto para la SEDRONAR, ya que no sólo es importante combatir la oferta de droga, sino también atender a la demanda.



En otro orden de cosas, manifestaron su inquietud por lo que llamaron nuevas divisiones en la sociedad argentina, atravesada por la brecha de la inequidad.



La reunión se produjo en un clima de diálogo abierto, en la que cada uno pudo expresar sus ideas con sinceridad y libertad.





Los Obispos agradecieron el encuentro al Presidente y a quienes lo acompañaban en la reunión.



Al encuentro asistieron el vicepresidente 1° del Episcopado, cardenal Mario Poli (arzobispo de Buenos Aires); el vicepresidente 2°, monseñor Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza), y el secretario general, monseñor Carlos Malfa (obispo de Chascomús).



Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, y de Salud y Acción Social, Carolina Stanley; y el secretario de Culto, Alfredo Abriani.