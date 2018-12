Recordaron a las víctimas de la represión policial del 2001 en Paraná

Romina Iturain, José Daniel Rodríguez y Eloísa Paniagua, asesinados por la represión policial durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre, fueron recordados este jueves durante un acto que se realizó en la Plazoleta 20 de Diciembre del Parque Humberto Varisco, donde se ubica la placa que lleva sus nombres."Queremos mantener viva la memoria y el reclamo de Justicia por Eloísa, Romina y José Daniel, que fueron víctimas de esas jornadas luctuosas de 2001, y si bien la historia no se repite, en un escenario en el que le advertimos al gobierno nacional que ante esas políticas neoliberales, estamos dispuestos a seguir luchando por las reivindicaciones de nuestro pueblo, de la clase trabajadora", indicó a, el secretario general de CTA Entre Ríos, Sergio Elizar."Más allá de los intentos de represión y por controlar la protesta social, nuestro pueblo está dispuesto a pelear ante este escenario con hambre y miseria, por un gobierno nacional con políticas neoliberales que buscan ajustar y achicar salarios a la baja, flexibilización laboral, despidos masivos, que hacen que lamentablemente haya represión como respuesta a la resistencia del pueblo, con heridos y muertos, como Santiago y Nahuel". Y en ese sentido bregó por "consolidar la organización popular y avanzar en la unidad de todos los sectores sin mezquindades ni diferencias, porque nuestra Patria se juega el destino del año próximo"."Se vivían momentos muy dramáticos porque el hambre y la miseria del pueblo estaba desbordada, se cobraban los sueldos durante cinco meses, se pagaban en bonos federales. Todos los días se vivía en estado de asamblea y de movilización permanente. La economía pasaba por la solidaridad y la organización de la sociedad para ver si se podía parar la olla; así habían surgido los clubes del trueque. Los trabajadores de la Educación habían tomado el CGE y el Gobierno que hacia sordos a los reclamos. Era un desmadre social que lamentablemente no pudo construir una dirección política y consciente que dé cauce a una salida por la positiva", rememoró Elizar.Y continuó: "Pasaron cinco presidentes y la respuesta del gobierno fue Estado de sitio y la represión que terminó lamentablemente con la vida de Eloísa, Romina y José Daniel".Finalmente, el dirigente sindical apuntó que "no hubo ningún responsable político" por la muerte de las tres víctimas que se cobró la represión policial del 2001 en Paraná.