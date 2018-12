Bordet participó en un nuevo encuentro de Alternativa Federal

El gobernador Gustavo Bordet participó de una reunión junto a gobernadores peronistas que forman parte del PJ Federal, que se desarrolló ayer en la Casa de Córdoba en Buenos Aires. En el encuentro que tuvo como anfitrión al mandatario cordobés, Juan Schiaretti, participaron Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero); y los vicegobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Carlos Arcando (Tierra del Fuego).



También estuvieron Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, junto a otros dirigentes, como los legisladores nacionales por Entre Ríos, Mayda Cresto y Pedro Guatavino.



"No tengo dudas de que este espacio va a ser mucho más grande el año que viene. Estoy convencido de que los argentinos van a buscar una alternativa a esta presunta polarización entre el actual Gobierno y el anterior", sostuvo Urtubey tras el encuentro.



Por su parte, Massa pidió que "los que no quieren al Gobierno vayan por un candidato que pueda ganarle en la segunda vuelta, no uno que pierda" en clara alusión al kirchnerismo.



"Los que no quieren que siga este Gobierno no tienen que caer en la trampa de la polarización que proponen, porque es una polarización con un rival que no les puede ganar en el balotaje", insistió en declaraciones a la prensa.



El encuentro realizado en la Casa de la provincia de Córdoba en Buenos Aires, en Avenida Callao al 300, sirvió como reunión de trabajo para seguir consolidando el espacio y para también continuar limando algunas diferencias que persisten entre sus integrantes, ya que algunos son más dialoguistas con el Gobierno y otros proponen una oposición más dura.



Los dirigentes evitaron hablar de quien será el candidato a presidente en los comicios del año próximo, y al respecto Massa señaló que se va a "definir en una primaria".



"Hoy es momento de definir una idea no para hablar de candidatos ni de posicionamientos individuales", señaló el líder del Frente Renovador.



Por su parte, Urtubey destacó la incorporación de Zamora, e indicó: "No tengo dudas de que este espacio va a ser mucho más grande el año que viene. Estoy convencido de que los argentinos van a buscar una alternativa a esta presunta polarización entre el actual Gobierno y el anterior".



Participaron también del encuentro dirigentes como Juan Manzur, Diego Bossio, José Ottavis, José Ignacio De Mendiguren y María Laura Leguizamón.



Poco antes de la reunión, Massa se pronunció en Twitter, donde sostuvo que "Alternativa Federal es el futuro", y agregó: "Queremos representar a la mayoría social que quiere otro Gobierno y otra política".



"Hoy nos toca ser oposición, pero nuestro desafío es gobernar y servir a la Argentina para hacerla crecer", planteó el ex intendente de Tigre.