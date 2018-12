El Ventilador: Algunas opiniones sobre el el escenario electoral para el 2019

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Entre Ríos ya está bajo un clima electoral. El cronograma comenzó su marcha y como ya se dio a conocer, la nuestra será una de las 17 provincias del país que celebrará comicios antes de octubre.Después, el 11 de agosto volveremos al cuarto oscuro para las PASO nacionales y el 27 de octubre para las presidenciales. En caso de haber ballotage se realizaría el 24 de noviembre. De ser así, los entrerrianos vamos a votar cinco veces en 2019.Habrá que estar atentos porque pasado mañana, es decir el 21 de diciembre, se publicarán los padrones provisorios para revalidar datos de los votantes y - entrado el 2019 - el día 23 de febrero deberán presentarse las listas que competirán en internas.¿Qué dicen las encuestas y sondeos de opinión?; ¿La gente participa?; ¿Se escucharon propuestas de los partidos políticos?; ¿Quiénes son los anotados para la contienda? Todos nos preguntamos? ¿Habrá caras nuevas?-"El candidato natural del PJ será el Beto Bahl para la intendencia y será el próximo intendente".-"Me parece que en la provincia gana de vuelta Bordet y en Paraná gana Sergio Varisco. Soy peronista y creo que va a ser así, Varisco ha hecho bien las cosas y lo votaré, al igual que a Bordet".-"Con los políticos de siempre no se lo va a poder sacar a Macri y su política económica".-"Si el gobernador Bordet piensa en la fusión de las dos líneas, lamentablemente muchos de los que miramos la posibilidad de su reelección seguramente volveremos a votar a Cambiemos. Sería una pena porque él ha hecho un muy buen gobierno e intenta limpiar de corrupción la provincia".-"Con Cristina Kirchner vi realmente cambios positivos en la política favoreciendo al país y su gente ojalá nunca falte".-"¿Por qué los dos partidos mayoritarios no permiten que se postule gente nueva? Sería importante la renovación, siempre los mismos. Existe gente capaz y con aptitud para ejercer cargos".-"Los procesados que estaban en Villaguay espantan a la gente".-"Unidad Ciudadana tiene que entender que el pueblo voto por bronca. No ganó Cambiemos porque era mejor. Entre los dos elijo NO a la corrupción. Y si esto vuelve a pasar, seguirá Cambiemos".-"Para la gobernación se juega la honestidad de Bordet contra la corrupción de Urribarri. Blanca Osuna en Paraná no tiene votos y Julio Solanas, muy pocos. Por eso gana Varisco. Ganan Bordet y Varisco".-"Bordet está haciendo las cosas muy bien y por lo que se ve no quiere en su lista a ninguna de las personas que están manchadas por algún tema judicial y le están jugando muy feo desde el propio partido".-"La mayoría de los políticos son tan chamuyeros. No tienen una gota de vergüenza. Dan la cara como si fueran tan honestos para volverse a candidatear. Si tan preocupados están por los que menos tienen, que saquen de sus sueldazos y les den lo que necesitan. Estamos cansados de que nos saquen la plata del pueblo. La gente que los vota a esos candidatos es la gente que le gusta que le den todo servido a costilla del obrero que cumple y trabaja".-"A Bordet voy a votarlo, Varisco no, no cumple con la ciudad".-"Bahl intendente. La gente va a ir a militar gratis por lo buena persona y trabajador, por muy buen gestor. Si hoy mide más que Varisco y todavía no largó, cuando largue no tiene techo. Luego gobernador y después presidente. Los demás peronistas a la cola demasiadas elecciones acompañamos las decisiones a dedos".-"El gobernador debería acercarse a los compañeros como Fernando Sibulofsky que mantiene la convicción de mantener el peronismo verdadero, que es lo que necesitamos en Entre Ríos".-"Fernando Sibulofsky metió 1,600 personas en la oficialización como candidato a intendente. No lo subestimen, viene muy bien".-"Comparto la opinión de que la gente votó por bronca y contra la corrupción. Estoy en contra de las listas sábanas".-"No se olviden que el PJ tiene un candidato diferente que viene trabajando bien: Fernando Sibulofski es el candidato del pueblo y marcará la diferencia, basta de los mismos de siempre, no sigamos tropezando con la misma piedra, Paraná merece un intendente como Fernando".-"Soy peronista y mi voto será Varisco y Bordet. Vamos Sergio Varisco y Bordet no hay otra fórmula".-"En el encuentro en Villaguay quedó bien claro que el límite es Macri. Nunca se habló de dejar afuera a Bordet y si se habló de sumar a todos los sectores políticos y movimientos sociales y vecinales para que sumen a un proyecto nacional popular".-"Yo creo que si están los mejores hombres/mujeres de Unidad Ciudadana, con el nombre limpio, y el justicialismo, haremos una buena elección. Hay dirigentes en Paraná que restan en vez de sumar. Un paso al costado y el justicialismo vuelve".-"Unidad Ciudadana y el peronismo es lo mismo. Depende quién lo mira y el tiempo que milita. Hay peronistas de cuna y otros de lucha, pero sería una lástima que no acuerden".-"Ahora está pasando eso: tenemos a Bordet y a Varisco. Si el peronismo se junta con Bordet, éste no gana".-"Yo soy un viejo peronista, pero los K nunca me representaron. Por ende, mientras haya un K en las lista, no votaré. Y muchos compañeros pensamos igual".-"¿Por qué no terminamos con los Solanas, los Osuna, los Urribarri? Que no sea obligatorio el voto, porque si no siempre hay que votar y uno elige al que recorre las casas, los barrios y habla con los chicos y después termina borrándose cuando asume. Siempre tienen gente que no conocemos y hacen de filtro, porque jamás caminaron. ¿Por qué no deja de votarse siempre a los mismos para que se llenen de plata?".-"Les falta militancia a muchos políticos. Sólo hacen la virtual".