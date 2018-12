Elecciones 2019 en marcha: ¿Qué dicen las encuestas y sondeos de opinión?

En detalle, en este territorio concurriremos a las urnas el 14 de abril para las PASO y el 9 de junio para las generales, donde se elegirán autoridades provinciales, legislativas y municipales.



Después, el 11 de agosto volveremos al cuarto oscuro para las PASO nacionales y el 27 de octubre para las presidenciales. En caso de haber ballotage se realizaría el 24 de noviembre. De ser así, los entrerrianos vamos a votar cinco veces en 2019.



Habrá que estar atentos porque pasado mañana, es decir el 21 de diciembre, se publicarán los padrones provisorios para revalidar datos de los votantes y - entrado el 2019 - el día 23 de febrero deberán presentarse las listas que competirán en internas.



Sin dudas, esa fecha marca un desafío para todas las fuerzas políticas con poder de fuego en la provincia, ya que vence el plazo para estampar los nombres de quienes buscarán acceder a un cargo en el Gobierno a través del voto popular...



Con miras a ese propósito, las fotos, los gestos y las declaraciones que se hacen públicas en estos días van tomando otro color.



Una de las postales más elocuentes se registró el sábado en Villaguay donde se realizó un acto político del espacio que lidera CFK a nivel nacional que contó con distintos sectores políticos, gremiales y sociales y la presencia del presidente del PJ Nacional José Luis Gioja como capitán de la unidad ciudadana.



También el sábado hicieron lo propio los radicales, quienes en un acalorado congreso, no libre de críticas, ni de acusaciones cruzadas, volvieron a bendecir su alianza con el PRO en Cambiemos.



Pero además, las noticias de las últimas horas anticipan que Bordet -quien ya se puso el saco de la reelección - encabezará un encuentro "para el diálogo", tal como se lo dio en llamar, con dirigentes, referentes sociales y militantes este sábado en el Club Echagüe de Paraná.



Mientras tanto... ¿Qué dicen las encuestas y sondeos de opinión?; ¿La gente participa?; ¿Se escucharon propuestas de los partidos políticos?; ¿Quiénes son los anotados para la contienda? Todos nos preguntamos? ¿Habrá caras nuevas? "En Entre Ríos se apostó al diálogo por necesidad" El periodista Jorge Riani , indicó que "un día antes del encuentro en Villaguay, Alberto Fernández estuvo reunido con Bordet. Hay una intención de dirigentes nacionales para que eso suceda. En el acto no se lanzó ninguna candidatura pero ahí parecía que estaba echado a rodar algo similar a dar una batalla electoral, creo que eso definirá el escenario".



Respecto a que existe un gobernador y un intendente de distinto partido, opinó que "creo que se apostó al diálogo por necesidad. Bordet no tenía otra opción. Es una provincia que depende de la buena voluntad de la Casa Rosada para pagar los sueldos. Eso no cambió, lo que cambió fue el signo político. Fue mucho más fácil para Urribarri haber hecho una gestión con un gobierno nacional del mismo signo político, pero en definitiva hizo lo mismo que hace Bordet con Macri. No le queda otra que apostar al diálogo, creo que es muy fructífero".



"El perfil de Bordet acompaña este proceso. Estamos en un momento político con un gobernador al que no le cuesta dialogar y que incluso ha tenido que dar más exámenes puertas adentro con algunos funcionarios, que para afuera", agregó.



Por otra parte, señaló que "me llegó una encuesta que se realizó la semana pasada y estuvo a cargo de la empresa Testear. Ellos dicen que fueron los que acertaron en el resultado de las elecciones municipales principalmente. Los números que esta consultora presenta en Paraná son los siguientes: en pre intención de voto, Macri con 25%, Cristina 24%, Massa con 15% y Urtubey con 11%. En la provincia Bordet tiene 40%, Frigerio un 15% y Benedetti 12%. A nivel local varisco encabeza con 29%, Bahl 21,4%, Gainza con 8%".



Sobre la cuestión de género, explicó que "los partidos tradicionales o protagonistas del sistema bipartidista, en la provincia se han perdido la oportunidad de dar respuesta a la paridad del cupo de género. A partir de ahí están atrás. No veo que haya un partido que esté aprovechando esa cuestión. Quedó muy claro en el debate por la despenalización del aborto donde todos los bloques tenían posiciones de un lado y de otro". "Es un misterio por qué en tres años nadie ha podido ocupar el espacio de tercera fuerza" El periodista Antonio Tardelli , aseguró que "diciembre transcurre en un clima de tranquilidad social que no era fácil de pronosticar hace algunos meses. En cuanto al armado electoral, creo que estamos en un momento de definiciones".



"Es evidente que hay una malversación de la voluntad popular. El único que puede reclamar por eso es el votante. Si votó a una variante disidente del peronismo y a los cinco minutos de la elección se vuelve oficialista y en la instancia siguiente ocurre lo mismo, la regla institucionalizada comienza a ser esa. El que tiene que reaccionar es el votante", dijo.



Asimismo, señaló que "para el peronismo una interna es muy saludable si esa interna recuperara la posibilidad de contener a todos. Se ha perdido las minorías dentro de las listas. En 2017 hubo una interna que no contuvo a todo el mundo. Barreto sacó muchos votos porque expresaba una expresión política que tenía muchas ganas de adherirse a Cristina y no tanto al peronismo de Bordet. Es riesgosa la alternativa de que Unidad Ciudadana vaya por afuera, porque eso divide el voto peronista y abre la posibilidad a Cambiemos. Si el peronismo está en condiciones de asegurarse que contiene a todos los actores tras una interna, creo que no hay duda de que Bordet debería hacerlo".



"Hay como dos teorías respecto a quién define la elección del año que viene. Está el que dice que el gran elector es Bordet, es decir que la jurisdicción provincial definiría todo lo demás; y está quien dice que los intendentes con su peso territorial pueden fabricar un candidato a gobernador, y esta es la teoría de Cambiemos. Hay un dato interesante que manejan algunos referentes justicialistas. Dicen que si contamos la cantidad de intendentes que están alineados con la Casa Rosada (Pro, UCR y Vecinalistas), hay más intendentes no peronistas que intendentes peronistas. Si mirás la superficie del territorio provincial controlada por esos intendentes y la población gobernada por esos intendentes, estás pata a pata o un poquito más la oposición. La gran pregunta provincial es si los intendentes de cambiemos, sobre todo los opositores, pueden construir una alternativa", resaltó.



Consideró que "es un misterio por qué en tres años nadie ha podido ocupar el espacio de tercera fuerza, sobre todo en la coyuntura actual, que para mí es de extrema debilidad de los dos poros como para que prospere".



"Me parece que el territorio sigue siendo importante en la elección. No reniego de las redes sociales, medios de comunicación, pero el territorio sigue siendo importante. Es un problema que tiene Massa, por ejemplo", agregó.



Además, manifestó que "me parece que la única lista que ha incorporado en la agenda la cuestión de género desde una convicción profunda, programática y profundamente ideológica, es la Izquierda, cuando las otras fuerzas no lo toman. Creo que es mejor porque el oportunismo para tomar agendas al solo efecto de conseguir dos votos más, es una actitud casi despreciable. Elegimos a quienes eligen pero no le damos un mandato imperativo para que elijan en una dirección. El proceso es muy rico, muy heterogéneo y muy contradictorio porque la Izquierda lo tiene asumido como programa y Cristina se declara parte del movimiento nacional, popular y feminista".



"Cristina que vota a favor del aborto. El referente de Unidad Ciudadana en Entre Ríos es Julio Solanas y propone defender las dos vidas. El que lanza el debate por el aborto es el conservador Macri. Creo que el proceso es transversal y no admite linealidades", agregó. La opinión de los panelistas El panelista Mariano Kohan, manifestó que "estuve en Villaguay donde estuvieron muchos referentes del peronismo. Hubo mucha dirigencia muy variada, no solo por los orígenes, sino de toda la provincia. No hubo un lanzamiento oficial de Unidad Ciudadana. Me dio la impresión de que todos estaban motivados como para discutir la interna, pero nadie dijo `soy candidato a tal o cual cosa´".



El locutor Alejandro Abero, dijo que "no sé si va a haber tantas sorpresas en la interna de Unidad Ciudadana. A nivel provincial hay como dos colores, pero a nivel nacional no sé si será así. Será seguir esto o pararlo. Tampoco va a haber tantas novedades, no creo que haya tanta modificación, sí se van a plantear algunas diferencias respecto a nivel nacional. Es mucho más probable que aparezca un tercero conocido con un acuerdo mucho más global y se divida todo".