Es ley el proyecto para liberar el precio del papel prensa

Con el apoyo mayoritario del interbloque peronista Argentina Federal, Cambiemos logró alzarse en el Senado con una de las leyes de interés para el Gobierno en el marco del llamado a extraordinarias: la que libera el precio del papel para diarios, que recibió 45 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones.La flamante ley, del diputado justicialista Diego Bossio, deroga ocho artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de este insumo.: los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango votaron en contra, a contramano de la posición mayoritaria de la bancada, mientras que los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo, y la catamarqueña Inés Blas se abstuvieron.El legislador recordó que la norma sancionada durante el kirchnerismo era "una reglamentación casi absoluta para el ejercicio de esta industria", ya que "el gobierno nacional podía fijar el precio, decir cuánto papel se podía importar, cuánto había que invertir, etcétera".Según el macrista, mientras se votaba e implementaba esta ley, "el mundo iba sufriendo una transformación que es la digitalización", motivo por el cual la demanda de noticias mediante papel impreso decrecía.La expresidenta Cristina Kirchner tomó la palabra al cierre del debate y sugirió que este proyecto, que "demandó solo 20 días", devela "dónde está el poder en Argentina; un poder que se conecta con todas estas bancas de diferente manera pidiendo que acompañen la ley".La senadora del Frente para la Victoria-PJ consideró que la iniciativa es "contraproducente para los intereses de todos los medios de comunicación pequeños de Argentina".También se refirió al "blindaje mediático a favor de las políticas del Gobierno" y a las "fake news" referidas al kirchnerismo, al citar el caso de su hijo, Máximo Kirchner, y la exministra Nilda Garré, acusados falsamente de "tener millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales".Por su parte, la presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, María de los Ángeles Sacnun -también del Frente para la Victoria-PJ- sostuvo que "es incompatible mantener la declaración de interés público y por otro lado liberar el precio del papel prensa"."Con esta ley estaríamos fomentando una democracia tutelada, tutelada por los grandes medios de comunicación que vuelven a tener una posición dominante en torno a la desregulación del precio del papel utilizado en la prensa en Argentina", advirtió la santafesina.El jefe del interbloque peronista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto al sostener que "la desregulación de la importación del papel alienta el esquema de competencia y mejora de precios"."No hay ninguna conspiración en marcha: simplemente hay un proyecto que se adecua a los tiempos de un capitalismo moderno, no de una economía cerrada que no permita posibilidades de crecimiento", concluyó el rionegrino.Al finalizar la discusión, el titular del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, se refirió a los resultados de la ley de 2011 y analizó que "lo único que logró con el paso del tiempo es perjudicar a quienes decía beneficiar".Naidenoff le respondió a Cristina y enfatizó que "no alcanza el blindaje mediático cuando la realidad económica te desborda. No se tapa el sol con las manos". El radical recordó que "el gobierno anterior intentó un blindaje mediático" a través de "lo que invertía el Estado" en materia de publicidad "en medios estatales y paraestatales".Parlamentario.com.