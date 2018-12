Senador acusado de abuso habló en la sesión y negó "haber tenido participación"

Policiales Un fiscal imputó a un senador nacional pampeano por abuso sexual

El senador oficialista Juan Carlos Marino negó hoy "de manera enfática" haber abusado de la empleada legislativa Claudia Guebel y puso "a disposición" de la Cámara alta sus fueros."De manera enfática niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa y de la cual no he sido formalmente notificado", señaló Marino al inicio de la sesión que se realiza en el Senado."Rápidamente de tomarse conocimiento de la existencia de la denuncia he realizado las acciones necesarias para ponerme inmediatamente a derecho, sometiéndome a la Justicia", remarcó el dirigente radical.También indicó que se presentó "en el expediente sin haber podido tener aún acceso al mismo" y, por último, agregó: "Pongo a disposición de este cuerpo mis fueros como senador de la Nación".Seguidamente, Marino se retiró del recinto y formuló breves declaraciones a la prensa en las que repitió lo dicho en el recinto y luego le pasó la palabra a su abogado, Claudio Calabresi, quien se refirió a la causa que quedó a cargo del fiscal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo."Entendemos que el senador no tiene por qué entregar su celular. La prueba importante es el celular de ella, que dice que tiene los mensajes", subrayó Calabresi en declaraciones a la prensa y dijo que desconocía hasta el momento si Guebel había "presentado pruebas" en la causa.En tanto, la senadora justicialista Norma Durango, también pampeana y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, se pronunció en el recinto sobre el hecho, pero de manera general y sin referirse directamente a Marino."Nos solidarizamos con las mujeres que han sufrido abusos. Les preguntamos a los hombres, ¿hasta cuándo?", manifestó Durango, al tiempo que consideró que los hombres deben "revisar sus masculinidades"."Hay formas inadmisibles de tratarnos", remarcó Durango, quien apeló a que "los medios asuman el compromiso de realizar abordajes serios y respetuosos de las mujeres en situación de violencia y dejen de hacer un espectáculo".