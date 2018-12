Docentes se manifestaron en Juntas Médicas por la firma de las altas de salud

Un grupo de docentes se manifestó en la sede de la Comisión Médica Única del Gobierno de Entre Ríos, ubicada sobre calle San Juan, a los fines de expresar su malestar por lo que denominaron "una decisión arbitraria" del responsable de Juntas Médicas Docentes, de no aceptar los certificados de salud que presentaron, para recibir las altas correspondientes a los pedidos de licencia."El Decreto 725 establece cuáles son los pasos que debemos realizar cuando tenemos el alta de nuestro médico particular, esta visado por ente público, que puede un hospital o esta Comisión Médica Única, y a partir de eso se inicia un proceso administrativo de levantar las licencias que los docentes pidieron. Pero por una decisión arbitraria de las autoridades del sistema educativo que desconocen la pirámide de normativa, dejaron sin efecto el procedimiento del decreto a través de unas circulares, dieron marchas y contra-marchas, generando gran confusión y un montón de problemas administrativos hacia el interior de las instituciones educativas y complejizando la vida de cada uno de los trabajadores", detalló ala secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno."Se trata de una decisión unilateral del responsable de la Junta de no aceptar las altas médicas que presentaron los docentes, con lo cual, desconoce la normativa con la normativa, e incumple con su deber de funcionario público, además de desconocer a las autoridades del sistema educativo que emanaron una circular que estipula el procedimiento del Decreto 725", apuntó.En la oportunidad, Cogno indicó que "esperan respuestas por parte de autoridades del sistema educativo" y manifestó su "preocupación por la falta de resolución rápida de los conflictos"."Es una desidia y un acto de irresponsabilidad tremenda a esta altura del año, no respetar lo contemplado en la normativa construida a lo largo de los años, sobre todo porque hay quienes creen que tienen más facultades que las propias autoridades del sistema educativo", denunció.