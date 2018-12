Vitor hizo un balance y pidió más transparencia en Diputados

El diputado provincial Esteban Vitor, realizó un balance de su gestión legislativa durante el presente año.El legislador de Cambiemos indicó que han realizado tratativas en Buenos Aires. En algunas volvemos con la satisfacción de lo logrado y en otras con un sinsabor, pero queda la semilla de lo que se hizo.En ese marco, puso de relieve lo que realizó en favor de las intendencias y juntas de gobierno.Particularmente, en cuanto a la tarea legislativa, manifestó que "presentamos este año 27 proyectos de ley y llevamos 86 en los tres años".Indicó aque "no fue un año fácil para la Cámara, por lo que pasó con los contratos. Tanto desde el bloque como en lo personal, habrán visto la lucha en favor de la transparencia. En mayo, viendo que el presupuesto de la Cámara sobraba de una manera grosera, pedimos que haya austeridad y que se sepa en qué se gasta"."Soy autor de un proyecto de resolución donde pedimos que se publique todo, desde contrataciones, hasta las compras, los autos oficiales que hay, si hay licitaciones o compras directas, porque en la Cámara siempre hubo mucho silencio", cuestionó.Enseguida resaltó que "seguiremos adelante con este tema de la transparencia, porque son fondos públicos y debemos rendir cuentas a quienes nos pagan el sueldo, que es el pueblo de Entre Ríos que financia a las Cámaras a través de distintos impuestos".Por otra parte, expresó que "en el año 2020 vence el contrato con el agente financiero de la provincia. Hay que empezar a trabajar hoy para tener un nuevo contrato para poner condiciones. Hay que revisar cosas, por las comisiones que se paga".Puso de relieve el proyecto de consorcios camineros y lamentó que a pesar del apoyo del gobernador, "por la resistencia del gremio vial no hemos logrado sacar la iniciativa, que es un sistema que demostramos que anda muy bien. Es absolutamente exitoso que en Córdoba lleva más de 60 años y en Chaco 30".Además, lamentó que no se haya tratado "ni siquiera los pedidos de desafuero de algunos legisladores. La gente está cansada de que los fueron sean una caparazón de impunidad" y destacó que presentó un proyecto en este sentido, como así también una iniciativa para que se dejen de nombrar parientes en la administración pública.