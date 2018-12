Jubilaciones: El gobierno asegura que acatará el fallo de la Corte Suprema

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que van a "acatar el fallo de la Corte Suprema" que declaró inconstitucional el índice del Gobierno que actualiza jubilaciones y aclaró que la resolución "no tiene impactos en el presupuesto con equilibrio fiscal votado recientemente"."Respecto al fallo vamos a acatarlo como corresponde y no tiene impactos en el presupuesto con equilibrio fiscal votado recientemente. El fallo tiene que ver con un periodo entre 2003 y 2008 donde no se actualizaba los haberes jubilatorios. La Justicia lo que dice es que la formula a utilizar es una fórmula que se tiene que discutir en el Congreso", sostuvo Frigerio."A veces cuesta a los argentinos que nos acostumbrarnos a una verdadera República con independencia de poderes y hoy el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo", añadió Frigerio en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Con cuatro votos a favor y uno en contra, los jueces del máximo tribunal hicieron lugar a una demanda presentada por Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Ley de Reparación Histórica.Antes de la sanción de esa ley, para calcular la movilidad jubilatoria se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la ANSeS comenzó a utilizar el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).Si bien el fallo favorece solo a Blanco,La decisión de la CorteFrente a los reclamos de los jubilados y pensionados, la Corte en 2009 brindó una solución al problema planteado, ordenando en el precedente "Elliff" un método de actualizar los salarios a la fecha de solicitud del beneficio.Sin embargo, desde que creó el Programa de Reparación Histórica en julio de 2016, ANSeS se propuso cambiar el criterio de la Justicia respecto al índice que ordena para el reajuste de los haberes previsionales.Los beneficios acordados desde agosto de 2016 son calculados con el llamado RIPTE, es decir el cálculo que hace el Ministerio de Producción y Trabajo de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, conforme a lo establecido en el Decreto 807/16 en lugar del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción o ISBIC, que venía aplicando la Justicia.El conflicto surge porque los haberes calculados con RIPTE resultan notoriamente inferiores a los calculados con ISBIC. Para la gran mayoría de los casos en juicio, el cambio de índice implicaría que los haberes se calculen en montos inferiores, respecto de lo que puede obtener hoy por sentencia judicial, en proporciones que van del 20 al 60%, según cálculos de los abogados.Por ejemplo, para un haber jubilatorio que hacia julio de 2007 era de $ 1.855, a octubre pasado resulta que esa jubilación debería ser de $ 40.525, si el reajuste se efectúa con el RPTE, y de $ 55.913 si se aplica el ISBIC, es decir una diferencia superior a $ 15.000, según un ejemplo de Tróccoli.