Michetti: "No se puede condenar a nadie hasta que no esté la condena judicial"

Policiales Un fiscal imputó a un senador nacional pampeano por abuso sexual

La vicepresidenta Gabriela Michetti sostuvo que "no se puede condenar a nadie hasta que no esté la condena judicial", en relación a la denuncia de la empleada Claudia Guebel contra el senador de la UCR Juan Carlos Marino, acusado de abuso sexual.Michetti rompió el silencio tras conocerse el caso y aseguró que las autoridades de la Cámara alta están "muy pendientes de lo que la Justicia haga con el tema", a la vez que aclaró que "no está confirmado" que el legislador vaya a pedir que le quiten los fueros en la sesión del miércoles."Este tema nos conmovió y nos movilizó a todos. No teníamos ninguna información a nivel de Presidencia del Senado. Nos enteramos cuando se enteró todo el mundo", reveló la vicepresidenta a la prensa tras encabezar el anuncio de los resultados de un concurso para secretarios de comisiones.Michetti reconoció que los casos de abuso sexual que se conocieron en los últimos días "generan una sensación de rechazo brutal", y en cuanto a la denuncia puntual de Guebel, consideró que "la investigación debe ser concisa, precisa, rápida y profunda"."No se puede condenar a nadie hasta que no esté la condena judicial", enfatizó la titular de la Cámara alta, y agregó: "Estamos muy pendientes de lo que la Justicia haga con el tema"."Pinedo me comentó que el senador estaba evaluando esa posibilidad de proponerle al Cuerpo que le quite los fueros. Hasta ahora se mantiene esa posibilidad, pero no la tenemos confirmada", dijo Michetti.De todos modos, aclaró que "la investigación puede seguir perfectamente hasta el final" ya que los fueros solo protegen al legislador del arresto.En tanto, la vicepresidenta afirmó: "A partir de ahora, estaremos mucho más pendientes de que las denuncias lleguen a su término, y que si el acoso fue real, no haya impunidad"."Como mujer voy a estar absolutamente atenta a esta denuncia y a las que pueda haber. No podemos ser indiferentes", concluyó.Parlamentario.com.