El papá de Micaela acompañará el pedido de Juicio Político al Procurador García

Mientras el procurador general de la Provincia, Jorge García, afronta una presentación del abogado victoriense Carlos Reggiardo, en la cual se pide su remoción por presunta falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de deberes, el papá de Micaela García, la joven secuestrada, violada y asesinada en Gualeguay, acompañará el pedido de Juicio Político al Procurador. Además, anticipó que solicitará un nuevo jury contra el juez Carlos Rossi.García basó el acompañamiento a su presentación, en el argumento por el que el procurador incumplió "con la obligación de acusar" en la que habría incurrido el Procurador Jorge Amilcar García en el jury contra el juez Carlos Rossi, quien fue repuesto en su cargo tras el proceso.Cabe recordar que el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, interpuso hace un par de semanas, un recurso de reposición para que sea el pleno del Jurado de Enjuiciamiento el que evalúe su denuncia contra el Procurador General Jorge García, que había sido rechazado in limine por el presidente del cuerpo, el diputado Diego Lara (PJ)."Un abogado inició un juicio político al procurador García, por no haber acusado en el jury al juez Rossi (quien liberó al asesino de Micaela). Nosotros estamos evaluando la posibilidad de acompañar este pedido", indicó el padre de Micaela, en diálogo con"Valoramos la presentación del doctor Reggiardo, y estamos averiguando cómo podemos hacer para acompañar desde la legalidad esta presentación", agregó Néstor "yuyo" García.Al respecto, afirmó que "estamos de acuerdo con que García sea destituido. Tiene una función que cumplir, que marca la ley, que no la cumplió, por lo que el juicio queda anulado", remarcó.El padre de Micaela también advirtió que se estudia "pedir la nulidad" del proceso contra el juez Carlos Rossi. "Incluso, estamos evaluando la posibilidad de pedir la nulidad del jury, y que se vuelva a plantear. Y si esa presentación no camina en la Justicia Entrerriana, se pueda presentar ante una corte internacional. Aparentemente, se podría pedir la nulidad del Juicio", concluyó.