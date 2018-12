La Unión Industrial cuestionó al Gobierno y aseguró que el 2018 fue "muy malo"

Actividad en caída

El presidente de las Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, reconoció este martes 18 de diciembre que 2018 "fue un año muy malo" para el sector", y cuestionó el "positivismo" que, a su criterio, tiene el Gobierno sobre la economía."El 2018 fue un año muy malo. Veníamos creciendo pero vino la devaluación, que demostró que estuvimos tres años pensando en un crecimiento que no era tan real", indicó el dirigente."En la UIA no vemos un rebote generalizado de la economía. Cuando estoy en las empresas o en las industrias, no se ve ese positivismo que tiene hoy el Gobierno. Me da la impresión que es más voluntarismo que otra cosa", sostuvo en declaraciones a radio La Red.De acuerdo con el último informe de actividad industrial elaborado por la UIA, la producción manufacturera bajó 7,7% en septiembre con relación a igual mes del año pasado, y 3,8% con respecto al mes anterior. Así, en los primeros nueve meses del año, la actividad acumuló una caída interanual de 1,6%.Para la UIA, la baja de septiembre fue generalizada en todas las ramas industriales, con excepción de metales básicos y de papel: diez de los doce rubros analizados presentaron caídas.En este escenario, Acevedo expresó: "Sucede algo increíble: se muestra un país blindado y que no tiene problemas de deuda en el corto plazo, pero la suba del Riesgo País está diciendo: no creo que la Argentina pueda pagar".Para el empresario "hay una presión impositiva en la Argentina que es terrible. Y el ajuste lo está haciendo el sector privado. El Estado también hace ajuste, pero cuando uno se pone a ver adónde puede ajustar el Estado, es muy poco. Lo que tenemos que ver cómo crece el privado".Para concluir, el dirigente señaló además que bajar la inflación "sólo con (la suba de) la tasa de interés es un error", y afirmó que "el empresario está el 70% de su tiempo viendo cómo va a financiar su capital de trabajo". Fuente: (Perfil).-