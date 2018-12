La Corte emite fallo clave para jubilados: Gobierno espera un alcance limitado

La Corte Suprema emitirá un fallo clave para jubilados. Al respecto y tras una reunión de gabinete, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que el fallo "está acotado a un caso", el de Lucio Orlando Blanco.Además, estimó que ese pronunciamiento "no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico" en las arcas del Estado "para los próximos años".El máximo tribunal argentino se inclinaba por apoyar el reclamo de un trabajador retirado que pide la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Reparación Histórica para ajustar el monto que debe cobrar mensualmente.Anteriormente, para calcular esos aumentos se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la ANSeS comenzó a utilizar desde hace un tiempo el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).La causa que llegó hasta la Corte Suprema se inició a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes.El demandante ganó aquel juicio en su momento, pero ahora se discute qué índice debe aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos.La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó que se utilice el sistema ISBIC, pero la ANSeS apeló esa decisión y advirtió que está en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional.Según sostiene el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se vería mucho más favorecido si se aplica el primero de esos métodos para calcular el incremento de sus haberes, ya que cobraría el 59 por ciento de su salario como trabajador activo, mientras que con el otro mecanismo pasaría a recibir el 46 por ciento.Si bien la Corte emitirá un fallo que afectará solamente a este caso en particular, el texto sentará un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar.En tanto, bajo el lema "Con los jubilados no", distintos sectores políticos y sindicales se concentrarán el martes frente al Palacio de Tribunales, de esta capital, para reclamarle a la Corte un fallo favorable para el sector."El sindicato de Camioneros va a participar con miles de trabajadores el día 18 de diciembre a la Corte Suprema acompañando el reclamo legítimo de miles y miles de jubilados para que vuelvan a tener los derechos que este gobierno les está sacando", adelantó el dirigente Pablo Moyano.