"Nos queda el sabor amargo de que el oficialismo no haya avanzado en desafueros"

El bloque de Diputados de Cambiemos, que preside María Alejandra Viola, aseguró que el año legislativo "cierra con un sabor amargo. El oficialismo, que tiene los votos, se quedó corto al no avanzar con los pedidos de desafuero, con la transparencia y al no acompañar un sinnúmero de iniciativas que impulsó nuestro bloque que apuntaron, todas ellas, a mejorar la institucionalidad, a poner más controles, y achicar los gastos" , reclamó la bancada.



"Es tiempo que la ejemplaridad sea parte de la política. Y para eso hay que tomar medidas claras. Los proyectos están, los pedidos de la Justicia también. Esperamos que el nuevo período ordinario sea propicio para saldar estas deudas que quedaron pendientes. La política no puede ser complaciente y cómplice con los vicios de viejos tiempos y menos aún una guarida para los que están impregnados con esos vicios. Si levantamos la vara, vamos a prestigiar nuestra labor y a marcar un antes y un después en la forma de construcción y trabajo legislativo", dijo el bloque en una declaración difundida este lunes.



Finalmente, el bloque de Cambiemos agradeció el trabajo de colaboradores y profesionales de la Cámara como del bloque "que suman a nuestras iniciativas su conocimiento con el fin de alcanzar siempre la mejor ley. Resta ahora que la política haga el esfuerzo de sancionarlas porque no se trata sólo de hacer proyectos sino de garantizar su tratamiento y aplicación para que los entrerrianos tengan más herramientas para vivir, trabajar y proyectar un mañana mejor" afirmaron los diputados Joaquin La Madrid, Ayelén Acosta, Alberto Rotmann, Martín Anguiano , Esteban Vitor y María Alejandra Viola.