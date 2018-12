La Corte fallará esta semana sobre un tema clave para los jubilados

La demanda reclama la aplicación del Índice de Salarios Básicos de la Industria de la Construcción (Isbic) y no el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es algo menos favorable para los trabajadores pasivos.



La presentación sobre la que se fallará fue presentada por el jubilado Luis Orlando Blanco, pero tiene otros 11.766 expedientes elevados a los que se aplicaría la sentencia de manera inmediata.



Además se estima que hay más de 100.000 trámites similares dispersos en juzgados de todo el país que no aceptaron la Reparación Histórica.



Para el Gobierno el impacto en el fisco, de fallar la Corte a favor de la aplicación del índice Isbic, no será de gran importancia. Aunque algunos especialistas calculan que los nuevos cálculos podrían tener un impacto relevante en las nuevas jubilaciones.



La decisión se tomará en medio de un clima de tensión dentro del Máximo Tribunal, donde hace pocos meses asumió la presidencia Carlos Rosenkrantz , sucediendo a Ricardo Lorenzetti.