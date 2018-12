El radicalismo entrerriano bregó por "recuperar la confianza de la sociedad"

En el marco del Congreso de la UCR que se desarrolla en Paraná, el radicalismo entrerriano advirtió a través de un documento que la fuerza política "atravesará este año próximo el desafió que signará su destino" y por ello, sentenció: "Debemos recuperar el vínculo con la sociedad que nos haga depositaria de su confianza para cambiar el rumbo de nuestra provincia".



"La primera declaración que nos debemos hoy, es hacia adentro de nuestro partido, reconociendo y aceptando el reto por venir, construyendo nuestras fortalezas, no en el discurso solamente sino en la acción, debemos juntos confluir en un solo camino, debemos protegernos, confiar los unos en los otros, reconocer nuestras diferencias no para calificarlas o tratar de cambiarlas, sino para integrarlas en amplios consensos, mirando más allá de las pequeñas reyertas que han caracterizado nuestro devenir responsable de nuestra falta de cohesión", comienza diciendo el documento.



Acto seguido agrega: "Debemos ser uno hacia afuera, no nos podemos permitir la fragmentación en tiempos en que se juega el gobierno provincial, en tiempos en que el radicalismo debe ser la columna vertebral del frente Cambiemos".



"Debemos asumir con grandeza y disciplina el desafío de sostener nuestra base social, nuestra orientación ideológica y nuestra estructura organizativa. Solo la fuerza de nuestras raíces comunes, nuestra historia compartida y la visión clara del cambio de los tiempos que impone nuevas formas, nuevos caminos para la resolución de los viejos conflictos hará posible cumplir el desafío de la transformación", sostiene luego.



En este punto afirma: "Entre Ríos es una provincia sin rumbo, las últimas dos décadas de gobiernos peronistas han condenado al estancamiento cualquier intento de desarrollo regional



Basta mirar Córdoba, o Santafé, para advertir la gran pérdida de oportunidades que hemos sufrido".



"El peronismo entrerriano ha sido un mero administrador de pobreza, con un estado desmesurado, anacrónico e ineficiente, con nulas políticas de desarrollo social, indicios claros de corrupción en el estado, sin política de desarrollo productivo, irresponsable por decir lo menos en el abordaje de la salud, ausente en políticas educativas", sostiene por último y remarca: "Esto solo por tocar tangencialmente la decadencia de un gobierno cuyo único interés es el poder en sí mismo".



En esta línea afirma: "El radicalismo entrerriano debe ofrecer el camino de salida, debe construir una visión integral que con vistas en el desarrollo de las economías regionales, que disponga y ejerza la articulación de lo público y lo privado en un objetivo común cual ha de ser el de crear igualdad de oportunidades, reglas claras, reforma impositiva, articulación del crédito. Esa visión debe contener la educación habilitando las formaciones de grado adecuadas para sostener el cambio de paradigma cultural y del trabajo insertado de acuerdo a las necesidades regionales.



En salud el cambio ha de ser estructural y acorde a mejorar el acceso a la alta complejidad, con la descentralización de la atención primaria y salud preventiva, esto debe también insertarse acorde al proyecto de desarrollo".



"Nada puede concebirse en compartimentos estancos, hoy la visión ha de ser del todo a las partes, cada área debe coabyugar a conseguir la integralidad que es la única condición real del desarrollo.



La primera cuestión a entender y comunicar a la sociedad ha de ser que, con las leyes de transparencia acordes a los nuevos tiempos el estado que fundará el nuevo gobierno de cambiemos será con respeto irrestricto a la institucionalidad", agrega,



Por último resalta: "Los entrerrianos sabremos hacia dónde vamos y como llegaremos allí, sabremos que el funcionamiento pleno de las instituciones, libres de corrupción o de manejos corporativos será la vía del nuevo tiempo. El radicalismo entrerriano declara hoy, su convicción de asumir la responsabilidad dentro del frente Cambiemos de ser y ejercer el gobierno de la provincia a partir del próximo año". (APF)