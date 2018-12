Unidad Ciudadana convocó a un nutrido acto en Villaguay

Unidad Ciudadana realizó un nutrido acto este sábado en Villaguay, en el que confluyeron distintos sectores políticos, gremiales y sociales. Entre los oradores del encuentro, estuvieron el senador Julio Solanas, el ex gobernador Sergio Urribarri, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja, y Alberto Fernández, dirigente porteño y ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner; además de la ex funcionaria bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez (sobrina nieta de Eva Perón) y la ex intendenta de Paraná Blanca Osuna."Estamos de pie todos unidos para dar batalla", sentenció Solanas durante su alocución. "Volvimos a tener mística. No es bueno encontrarse en los escritorios, es mejor conversar con el pueblo, con los vecinos, el ir casa por casa, y en Entre Ríos, los jóvenes y las mujeres de nuestra provincia están yendo casa por casa", remarcó."Lo único que podemos entregar es nuestra lealtad a un proyecto político. Vinimos a Villaguay para reivindicar los ocho años de mayor obra pública y de realizaciones en la provincia que tuvo a Urribarri como gobernador y a Cristina como presidenta de los argentinos", señaló el dirigente peronista.

"Termino diciendo, sin euforia, que todos somos importantes y nadie es más importante que el conjunto. Me siento un eslabón más de esta construcción. Si somos miles y miles que ponemos el cuero, yo estoy dispuesto a poner el cuero", lanzó. La multitud ya había coreado para entonces el cantito "Julio Solanas, Gobernador".Solanas también cargó con dureza contra la administración macrista calificándola de "gobierno insensible". Luego, lanzó una crítica solapada al gobernador Gustavo Bordet: "Con todas las letras. Y que quien tenga que oír, que oiga. En mi amada Entre Ríos, hace dos años y pico algunos dijeron que este movimiento no existía más. Esta es una demostración que Cristina Fernández de Kirchner está más viva que nunca y que estamos detrás de ella, reconociendo su conducción estratégica". "Se apuraron, se equivocaron", agregó.Tras una arenga con fuerte contenido artiguista, sostuvo: "Tenemos que hacer concesiones para poder gobernar. Pero no podemos alejarnos de nuestra historia, que nos da la pauta de cómo somos y dónde vamos. Por eso estamos aquí, porque ningún fue partícipe de lo que (el presidente Mauricio) Macri nos mandaba. Fuimos políticamente incorrectos, pero ideológicamente correctos. Esa es la sana rebeldía", precisó."Un peronista, un hombre o una mujer del campo popular siente dolor por el otro. Nosotros no nos resignamos. No estamos a favor de lo que algunos dicen el 'mal menor'. El 'mal menor' es de dirigentes mediocres. ¿Qué es: en lugar de comer los siete días de la semana, comer solo cinco? Es un conformismo que no queremos en Entre Ríos. Un dirigente no puede apichonarse por el 'mal menor'", señaló.

Urribarri fue el primer orador. "Tuvimos contratiempos y zancadillas; operaciones de todo tipo para que esto no salga", sostuvo, tras lo cual entendió que la gran cantidad de gente que se dio cita en la escuela Normal de Villaguay y sus inmediaciones respondió a la "necesidad que existe en los compañeros militantes, si no en la sociedad toda de expresarse, porque estamos viviendo tiempos preocupantes en nuestro país y en la región" para los cuales se necesita "dirigentes valientes y de construcción colectiva, no tibios, que no vacilen ni se miren el ombligo, que no sean personalistas", postuló."Vamos a estar cerca de aquellos que más lo necesitan. Estaremos en los momentos más bravos de los jubilados, estudiantes y trabajadores. Vamos a bancar los trapos hasta el final", subrayó.Luego, disparó: "No nos asustan las persecuciones y las embestidas porque sabemos quiénes son, quienes las llevan adelante: son los mismos de siempre. En la Nación y en la comarca, son los mismos de siempre, los que después de los gobiernos nacionales y populares, como los de (Juan Domingo) Perón, Néstor y Cristina (Kirchner) intentaron impugnar todo lo que hemos hecho, estigmatizar, borrarnos del mapa, pero no lo van a lograr jamás, porque nos inspira el mejor de todos nosotros: Néstor Kirchner" quien "al igual que Cristina enfrentó a los que se creían los dueños de la Argentina. Por eso seguiremos dando lucha", desafió."¿Cómo vamos a bajar los brazos, si quien nos conduce y nos inspira con su valentía, su inteligencia y su voluntad inquebrantable de levantarse todos los días, a pesar de los golpes y embates, sigue de pie?", agregó refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner.El desafío, alegó, es "ser mejores, para servir mejor a los entrerrianos", tras lo cual adelantó que se harán convocatorias similares en toda la provincia, llamando a hombres y mujeres del peronismo y también de otros sectores del campo popular: radicales, socialistas, comunistas y humanistas."Compañeras y compañeros: agradezco de corazón. Saben que no son momentos muy fáciles para la familia Urribarri, pero nos la bancamos. Es la manera que aprendí de mi padre ferroviario y de mi madre maestra: hay que dar lucha, hay que dar batalla hasta el final. Salgamos de aquí y convenzamos a cada vez más compañeros de que todos y todas son necesarios, que todos somos valiosos, que tenemos que aprender de nuestros errores pero tenemos un norte, una conductora leal, corajuda y valiente. Aunque exista, que no nos una el espanto, sino el amor por el pueblo y por la Patria. Vamos, que vale la pena", remató Urribarri.

En la previa del acto de Villaguay, el presidente del Comité Nacional del PJ, José Luis Gioja, destacó: "Es importante encontrarse con la militancia, que está ansiosa por encontrar la unidad, para derrotar a este gobierno oligárquico, de ricos para ricos, que estafó al pueblo". Además, agregó que "el mensaje es la unidad, de todas las fuerzas progresistas, nacionales y populares, y que tienen que ver con la defensa de los intereses de nuestro pueblo".

Por su parte, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, se refirió al objetivo del encuentro realizado en Villaguay: "Saben todos que yo trabajo y brego para que estemos unidos de cara al 2019", indicó, para luego aclarar: "El único límite que existe es que Macri continúe. Algo debemos haber hecho mal para que Macri gobierne la Argentina, por lo que debemos revisar lo actuado, y planificar juntos el futuro", finalizó.También hicieron uso de la palabra la ex funcionaria bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez (sobrina nieta de Eva Perón), presentada por la ex intendenta de Paraná Blanca Osuna. Además de las referentes Stefania Cora (concejal de Paraná); Paola Rubatino y Agustina Díaz, quienes cargaron de consignas de reivindicación del rol de la mujer y de la importancia del feminismo como traza vertebradora de las luchas del movimiento popular. Díaz, que cerró la intervención, dio uno de los discursos más sentidos, cargado de imágenes de superación de su historia personal y también de consignas de organización para hombres y mujeres del espacio.