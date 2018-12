Presentaron el proyecto de Formación Profesional Continuo de Guardavidas

Sobre la propuesta de guardavidas

La Secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Consejo General de Educación oficializaron el proyecto de Formación Profesional Continuo de Guardavidas del Municipio de Valle María y del Instituto Superior del Club Atlético Estudiantes, de Paraná.Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por el Consejo General de Educación y que la Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación de la ley que establece la obligatoriedad del servicio de guardavidas en Entre Ríos.La implementación de este sistema permitirá formar recursos humanos calificados en rescate acuático, capacitar profesionales para desenvolverse responsablemente en la tarea de prevención y socorro en ambientes acuáticos, promoviendo la formación de grupos específicos y, a la vez, brindando un servicio a la comunidad.La presentación del proyecto se realizó en el Salón de Periodistas de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, el Secretario de Deportes, José Gómez, la directora de Educación Superior del CGE, Marcela Mangéon, y el presidente municipal de Valle María, Arsenio Ortman.En ese marco, la titular de la cartera social, Laura Stratta, señaló: "Quiero poner en valor el pedido que nos hace el gobernador Gustavo Bordet todos los días, y es el de trabajar en conjunto entre las diversas áreas del Estado provincial y los municipios para generar acciones que nos permitan transformar la realidad. Este proyecto es resultado también del trabajo respetuoso y armónico que realizamos con los intendentes, y en este caso especifico para dar respuestas a la necesidad de personal calificado para resguardar la vida de los entrerrianos".Luego la funcionaria agregó: "Espero que esta Escuela de Formación para guardavidas sea la primera de muchas otras, abre caminos no sólo para la zona sino para la región en general".Por su parte, la titular del CGE, Marta Irazábal de Landó, se refirió a la capacitación como el comienzo de algo que seguramente se irá ampliando, "porque la verdad es que estamos preocupados y en ese sentido ocupados para que en la época de verano tengamos guardavidas que sean buenos profesionales". En este sentido, agregó: "Es muy importante para nuestros niños de que estén a cargo de personas responsables que de alguna manera han tenido su curso en esta escuela de guardavidas".En tanto, Marcela Mangeón, directora de Educación Superior del CGE, expresó: "en esta oportunidad quiero agradecer a todos, porque estos son los trabajos mancomunados a los que nos debemos, estas son las improntas de un gobierno que toma decisiones importantes para la ciudadanía".En ese sentido, acerca de la preparación, la funcionaria explicó "que la estructura tiene que ver con una formación profesional de un año que cuenta con Resolución del Consejo de Educación, que le da certificación a cada una de las entidades que lo requieran, en este caso es Valle María y el CAE, que se suma posteriormente a esta propuesta y seguramente vendrán muchas más, porque esto habla de la envergadura que cobra una formación profesional continua de Nivel Superior".Esta propuesta de guardavidas se encuadra en una normativa inaugural del CGE que se construyó desde la Dirección de Educación Superior, por iniciativa del Municipio de Valle María, al que se suma el Instituto del Club Atlético Estudiantes (CAE), en un trabajo en conjunto con la Secretaria de deportes.Es una formación de un año de cursado, para que esos profesionales puedan registrar su desarrollo para obtener el carnet correspondiente en la Secretaría de Deportes, dando respuesta a la ley que los encuadra.Es la primera vez que se realiza esta propuesta y está abierta a otras formaciones profesionales de ahora en adelante. Siempre en resguardo de la formación correspondiente.Acerca de esta iniciativa que es producto del trabajo articulado, el secretario de Deportes, José Gómez, indicó que "hoy estamos presentando en sociedad esta realidad que es este proyecto de capacitación profesional para guardavidas para el Municipio de Valle María y el Instituto Superior del CAE de Paraná". Luego el funcionario explicó que "esta propuesta surge a pedido del Intendente Arsenio Ortman, y con el impulso de la Secretaría de Deportes canalizamos la idea a través del Consejo General de Educación. Después de mucho tiempo de trabajo, sobre todo del equipo de la Dirección de Educación Superior que conduce Marcela Mangeón, llegamos a este día tan importante. Quiero destacar el trabajo profesional que han realizado para llegar a este momento y celebrar cerrar el año con este espacio de formación profesional aprobado por primera vez en un municipio de la provincia".En ese marco, Gómez detalló que "la Secretaría de Deportes es la autoridad de aplicación de la ley que establece la obligatoriedad del servicio de guardavidas en la provincia, y nos da la tranquilidad de saber que vamos avanzando en la regulación de este espacio enorme que es muy sensible y que tanto le interesa a la comunidad, que necesita tener garantizado este servicio y saber que está cubierto por profesionales".Además el titular de la Secretaría de deportes destacó que "Entre Ríos es una provincia turística que requiere de recursos humanos capacitados. Nuestros municipios y balnearios tienen la necesidad de fortalecerse en ese tema y nosotros estamos contentos de haber podido avanzar y dado un paso más que importante. Sabemos que después de esto que estamos presentando se va a generar un efecto multiplicador sobre otros espacios que requieren también de esta cobertura y estamos dispuestos a seguir cubriendo el territorio provincial".Por último, Gómez agradeció la Ministra Stratta "que nos permite trabajar y generar este tipo de acciones; ella también tiene voluntad por cumplir con este servicio en distintos puntos de la provincia, como por ejemplo Victoria". El funcionario asimismo aseguró: "también quiero felicitar a los profesionales que trabajaron en esto, a todo el Consejo General de Educación en nombre de su presidenta Marta Landó".Por su parte, el intendente de Valle María, Arsenio Ortman, agradeció a los presentes y manifestó que "los objetivos prioritarios que perseguíamos, como mejorar en las prestaciones turísticas, se están cumpliendo. Sin dudas nos perfeccionamos también en el cuidado de las personas, de los turistas a través de profesionales que van a saber lo que están haciendo en un rescate o en la prevención, porque también es un tema muy importante en las playas. Para Valle María es un paso al frente y creemos que es lo mismo para la provincia de Entre Ríos, sobre todo para la costa del Paraná que queremos que continúe progresando turísticamente".Posteriormente, el presidente municipal indicó que "actualmente Valle María tiene la playa inclusiva que también fue trabajada con el gobierno de la provincia y hoy, con la Escuela de Guardavidas, podemos decir que estamos mejorando las prestaciones. Sin dudas que para nosotros esto es una alegría inmensa y quiero rescatar el trabajo, tanto de José Gómez como de Marcela Mangeón (y de los organismos que ellos representan) porque desde el primer día que nos pusimos en contacto se avanzó y se notó voluntad de trabajo para encarar estos temas. Esto no se ve todos los días, y siempre desde el Municipio de Valle María hemos tenido respuestas", finalizó diciendo Ortman.