Relato de mujer que denunció a un senador: "Quiero que la justicia investigue"

El relato de Guebel

Política Empleada del Congreso denunció a senador por presunto abuso sexual

"He visto casos en que la mujer entra para conquistar al dirigente y el marido queda afuera"



Guebel dijo que tenía "mucha tranquilidad de conciencia" respecto a su denuncia y agregó: "Espero que la Justicia investigue porque para eso lo hice, para que sea un antes y un después para las mujeres que trabajan en la política, en el Parlamento".Tras señalar queLa militante radical recordó que cuando comenzó a trabajar para Marino, el senador le dijo que iba a desempeñarse "yendo a las comisiones, pero cuando él dijera", y no concurriendo diariamente a su oficina porque "eran muchos"., contó Guebel y recordó lo que ocurrió la primera vez que fue a la oficina para que le firmaran la planilla de asistencia: ", relató., agregó Guebel, quien dijo que el senador nacional por La Pampa le "metió la mano por debajo del saco" al mismo tiempo que le dijo "te voy a estar llamando".La trabajadora del Congreso señaló que "el jefe de despacho de este senador, un hombre de 65 años, fue mucho peor todavía", en referencia a Pedro Fiorda, alias "Cachi", a quien también incluyó en la denuncia que radicó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.Según contó, Fiorda le "apretó los dos brazos e introducía la lengua con furia" en su boca, lo que le generó "asco" y distintos malestares físicos que se manifestaron durante los días siguientes al hecho.Guebel también ratificó su acusación contra el tercer hombre mencionado en su denuncia, Juan Carlos Amarilla, quien se desempeñaba como secretario de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde ella comenzó su actividad en el Congreso.Guebel remarcó que ya bajo la presidencia de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados le abrieron un sumario a Amarilla pero "no lo apartaron" y "fue a parar a la oficina del diputado (Alfredo) Olmedo"."He visto caso de matrimonios militantes, que el tipo queda afuera y entra la mujer para conquistar al dirigente. No me lo contó nadie, yo lo vi. Esto es práctica común, entregar a la mujer para tener provecho político. A esto hay que desterrarlo", denunció la mujer.