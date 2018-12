Diputados: en un año con pocas sesiones, hubo más reuniones que en 2017

En un año que será recordado por la baja cantidad de sesiones y las escasas leyes sancionadas, el pulso de la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados estuvo marcado por las comisiones.



Con el hito que significó el debate sobre la despenalización del aborto, la cantidad de reuniones subió de forma considerable respecto del año pasado, aunque no alcanzó a superar el registro de 2016.



A lo largo de 2018 se realizaron 435 reuniones de comisión, frente a las 323 desarrolladas el año pasado. Si bien el número significó un avance, no llegó a superar los 581 encuentros registrados en 2016. Los datos se desprenden del relevamiento anual de la Dirección de Comisiones de la Cámara baja.



En rigor, este año hubo 485 convocatorias a reuniones, pero 50 de ellas fracasaron. De las 435 que efectivamente se realizaron, el 60% corresponde a comisiones presididas por el oficialismo, mientras que el 40% restante fue responsabilidad de la oposición. Un indicador que confirma la primacía de Cambiemos en el manejo de la agenda.



La comisión que marcó la diferencia fue la de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky, discusión sobre el aborto legal, donde también intervinieron las comisiones de Salud; Legislación Penal; y Familia y Mujer.



Por el Anexo C de la Cámara baja desfilaron 724 expositores a favor y en contra de la ley, entre exfuncionarios, exlegisladores, actrices, escritores, periodistas y personalidades de la cultura.



Fueron en total 118 horas de exposiciones. El pico máximo de audiencia fue el 12 de junio: la transmisión por Youtube fue seguida por 11.570 espectadores en simultáneo, según datos de la Dirección de Sistemas Electrónicos.



Además del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, por Legislación General pasó la ley de alquileres. La iniciativa fue dictaminada con un principio de acuerdo por parte de todos los bloques, pero el presidente Mauricio Macri no la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias para habilitar la votación en el recinto de Diputados.



La segunda comisión que más se reunió en 2018 fue la de Presupuesto y Hacienda, una de las garantes de la gobernabilidad. Bajo la conducción del macrista Luciano Laspina, el cuerpo realizó 45 reuniones y sólo fracasó una vez. Además del Presupuesto 2019 y sus proyectos complementarios, por allí pasó la ley de "tarifas razonables" impulsada por la oposición, que finalmente fue vetada por Macri.



Tercera en el podio de comisiones que más se reunieron figura la de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza otra macrista, Cornelia Schmidt-Liermann. Allí se despachó este año, entre otros, el proyecto sobre protección y reconocimiento de personas apátridas, convertido en ley en el Senado.



Pero la labor de las comisiones no se mide solo en las reuniones que se realizaron, sino también en las que fracasaron. En este sentido, las tres comisiones con más reuniones frustradas pertenecen a la oposición: Ciencia y Tecnología; Vivienda y Ordenamiento Urbano; y la Comisión de las Personas Mayores.



En el caso de Ciencia y Tecnología, que preside Daniela Castro (Frente para la Victoria-PJ), 5 de las 12 convocatorias fracasaron. Por su parte, Felipe Solá citó a Vivienda y Ordenamiento Urbano 17 veces, pero en 7 no tuvo éxito. Por último, la Comisión de las Personas Mayores, que dirige la massista Mirta Tundis, fracasó en 5 de las 10 convocatorias.



"El oficialismo solo convocó a las comisiones para los temas que le interesaban y cuando lo creía conveniente", se quejó Solá ante la consulta de parlamentario.com. Además, tildó de "injustificable" que los proyectos sobre alquileres no hayan sido girados a Vivienda, y mencionó algunos de los temas que no pudieron avanzar, como la creación de un cupo para personas con discapacidad en los planes de vivienda del FONAVI.

Hubo dos comisiones que se reunieron apenas una vez en todo el año. Una es la de Juicio Político, que por razones institucionales siempre preside el oficialismo y sólo se activa con casos puntuales.



El único encuentro que realizó esta comisión fue el 22 de marzo, para constituirse. Allí se designó como presidente al cordobés Pedro Pretto (Pro).

La otra comisión que se reunió una vez en todo el año, a los fines de conformarse, fue la de Población y Desarrollo Humano. Fue el 13 de marzo, cuando fue nombrado como presidente el fueguino Martín Pérez, del Frente para la Victoria-PJ. La mayoría de los expedientes que fueron girados allí corresponden a proyectos de resolución y declaración.



El informe de la Dirección de Comisiones también arroja que en 21 comisiones permanentes se recibió a 35 invitados, entre funcionarios gubernamentales, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y representantes gremiales. LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES A LO LARGO DEL TIEMPO 2016: 581 reuniones realizadas.

2017: 323 reuniones realizadas.

2018: 435 reuniones realizadas.



Parlamentario.com.