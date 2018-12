El Comité Capital de la UCR cuestionó declaraciones de Etienot

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La presidenta del Concejo Deliberante habló sobre la gestión municipal y la causa narcomunicipio, y criticó al intendente Sergio Varisco, a José Escobar, a Walter Rolandelli, a Francisco Avero y a Griselda Bordeira.



Para González, estas expresiones son de "una gravedad institucional y política tal que ameritan la atención de quienes somos Cambiemos y cuidamos la coalición de gobierno de Cambiemos".



Anunció que se elevaron sendas notas al Comité provincial y a la Mesa provincial de Cambiemos, solicitando "que se determine un pedido de definición clara a la doctora respecto a si ratifica o rectifica sus dichos".



"En caso de que los ratifique, que presente ante la justicia las pruebas y las comprobaciones que debería tener para emitir temerarios conceptos. Y en caso de rectificarlos, que lo haga por lo menos a través de los mismos medios por los cuales ella sembró todas estas dudas respecto a la gestión municipal, el secretario legal y técnico, el fiscal", subrayó además.



"Siempre hemos defendido las diferencias. La coalición de Cambiemos es de una heterogeneidad que la debe fortalecer, no perjudicar. Pero en este caso la heterogeneidad la perjudica. Estamos hablando de alguien que, con sus definiciones, no suma sino que pone en duda la unidad conceptual de Cambiemos", lamentó González.



"Creemos que este tema exige una aclaración por parte de la mesa de Cambiemos, sobre todo de los amigos del PRO, partido al cual la doctora pertenece. La salud de esta coalición demanda una claridad de concepto", remarcó.



Si bien no habló de medidas disciplinarias contra la Viceintendenta, el concejal afirmó: "Queremos que el Comité de Ética y Disciplina de Cambiemos la conmine a cesar en ese camino de destrucción de la imagen de la alianza, porque no sólo que no suma, sino que resta. Que le ponga algún freno a esa conducta en los términos que entienda el Comité. Queremos que, por la salud de Cambiemos, no haya términos que puedan disociar y no aglutinar".



También se elevó una nota al Comité provincial para que solicite las aclaraciones correspondientes. "Y dado que mañana se da curso al Congreso provincial, que tratará el adelantamiento de las elecciones, y teniendo en cuenta lo exiguo del tiempo, queremos que el Comité provincial reciba la delegación de facultades para manejar el tema de las alianzas", afirmó el dirigente radical.



En tanto, sostuvo que Etienot "deberá aclarar si actuó por motus propio o por delegación de mandato de alguien de su partido o de otro partido. En ese sentido, nosotros los concejales estamos acostumbrados a estos exabruptos. Pero creemos que hemos llegado a un límite donde debemos cuidar cambiemos. Estamos frente a un acto comicial muy importante, bisagra", aseveró González.



"Esta señora presenta una larga historia de agresiones a la gestión, a los funcionarios municipales, a concejales de ambos sexos. Hemos tenido el abanico completo. Etienot prejuzga, juzga, determina. Falta que fije condena. Todos sabemos bien lo que ha pasado acá, pero hasta ahora no ha habido ninguna comunicación que nos diga que tal persona ha sido condenada. Tengamos respeto porque estos linchamientos mediáticos los pagamos muy caros los argentinos. Es un momento muy sensible que exige de todos los dirigentes una conducta madura y responsable, y de ella fundamentalmente".