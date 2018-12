Otros tres detenidos por la causa de los contratos: Aguilera, Almada y Cardoso

Audiencia de preventiva

En el marco de la causa en la que se investiga el desvío de fondos en el seno de la Legislatura, la justicia entrerriana dispuso detener a otras tres personas que tendrían roles fundamentales en el supuesto sistema de fraude. Según trascendió, fueron detenidos este viernes, Juan Pablo Aguilera, quien es el actual secretario del bloque de senadores del PJ entrerriano.Además, se detuvo a Sergio Cardoso, ex director administrativo contable de la Cámara de Diputados. En otro procedimiento, fue capturado Alejandro Almada, cuñado de Aguilera y considerado uno de los principales recaudadores del sistema, ya que era una de las personas que recibía el dinero tras la recaudación vía cobro de cheques y extracción de cajeros.Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso se encontraban cada uno en sus viviendas, cuando llegaron las comisiones policiales con las respectivas órdenes judiciales, para ser detenidos en el marco de la causa por los contratos.Los tres imputados fueron derivados a la Alcaidía de Tribunales, publicó. Desde la Procuración General se hizo saber que en las próximas horas, se realizará la audiencia oral y pública, en la cual se formulará el formal pedido de la prisión preventiva para las tres personas.Se trata de la causa donde se presume que se fraguaron más de 2 mil millones de pesos durante el período 2008 ? 2018, a través de una asociación ilícita, de la que también participaban estudios contables. Se trata de un mecanismo en el que se contrataban a "prestanombres" para cobrar los contratos emitidos por la Legislatura entrerriana.La investigación la llevan adelante la fiscal anticorrucpción Cecilia Goyeneche y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.Los fiscales creen que habría comenzado a funcionar en el ámbito del Senado en enero de 2008 y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, aunque sobre esta cuestión hay dudas.Lo cierto es que entre ambas cámaras se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre pasado, cuando detuvieron a varias personas con una fuerte suma de dinero y gran cantidad de tarjetas de cobro, mientras retiraban dinero de los cajeros.El pago a esos contratados se habría hecho a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. En el Senado, eran Juan Domingo Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez (desde 2011); y en Diputados, el responsable era Cardoso, uno de los detenidos este viernes. Ellos, según se investiga, tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, supuestamente, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.Aguilera, cuñado del ex gobernador, Sergio Urribarri, cumplía funciones en el Senado, y está sindicado como el supuesto recaudador en la gestión anterior del ex mandatario, oriundo de General Campos. Supuestamente, Aguilera era quien recogía el dinero de todos aquellos quienes extraían las sumas de los cajeros. La mayoría está detenida en la Unidad Penal.Además, en la causa están formalmente imputados son los senadores nacionales, Pedro Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath, quienes habían tenido como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Aguilera. Fuente: (PáginaJudicial).-