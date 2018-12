Alberto Fernández se reunió con Bordet: "Entre Ríos tiene un buen gobernador"

"Hay que tratar de estar juntos, de hacer el esfuerzo y unir fuerzas, porque no nos podemos dar el lujo de dividirnos, y porque Entre Ríos tiene un buen gobernador. No hay motivos para que esa unidad no pueda ocurrir", apuntó Fernández luego de la reunión, donde también hablaron sobre el encuentro que el peronismo prepara para el 22 de diciembre en Paraná. También contó que la charla con Bordet lo "tranquilizó".



"Compartimos una visión similar sobre lo que necesitamos hacer de aquí para adelante", explicó.



El encuentro se produjo este jueves en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. También estuvieron presentes los intendentes de Concordia, Enrique Cresto; de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto y de Gualeguaychú, Martín Piaggio.



Fernández se refirió también a la decisión de Bordet de convocar a elecciones desdobladas en la provincia, y contó que "una de las cosas que el gobernador me ha planteado mucho es que esto no significa que el gobernador o los intendentes quieran desentenderse de la elección nacional" y que "por lo tanto esto es más una cuestión de la provincia que una cuestión nacional".



"Coincidimos en la necesidad de construir una alternativa para el futuro que no puede ser que Macri repita. Para todos ese es el único límite que tenemos y ese compromiso existe más allá de cuándo será la elección provincial. Eso me parece que es muy importante, muy valioso para nosotros que estamos trabajando en una construcción nacional", señaló Alberto Fernández.



Por otra parte, también habló de la confluencia del peronismo y sostuvo que "todos entendemos que tenemos que ayudar a esa unidad y después ver cómo se resuelven candidaturas y demás en la Nación".



"La verdad que fue muy grato escucharlo al gobernador que tenemos que estar unidos para pensar en cómo construir una alternativa en el orden nacional, insisto, que sea lo mejor para la gente", apuntó y recordó que "esto que estamos viviendo es muy penoso y es un enorme daño no solamente para los entrerrianos, para todos en el país".



"Ver cómo se caen fuentes de trabajo, cómo retrocede la economía, para todos eso es una preocupación", agregó.



Por último, sostuvo que hay que "trata de estar juntos, tratar de hacer el esfuerzo de unir fuerzas porque no nos podemos dar el lujo de dividirnos, y porque además Entre Ríos tiene un buen gobernador. No hay motivos para que esa unidad no pueda ocurrir".