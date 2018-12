Senado le dio sanción definitiva al proyecto de presupuesto para el año 2019

En la sesión de este jueves la Cámara de Senadores dio tratamiento el proyecto que fija el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el próximo año. Cabe señalar que oportunamente fue enviado dentro de los términos Constitucionales y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Presupuesto Se fija en la suma de ciento veintinueve mil trescientos cuartenta y tres millones novecientos noventa y siete mil pesos ($ 129.343.997.000), distribuidos del siguiente modo:



PODER LEGISLATIVO $ 1.788.057.000



PODER JUDICIAL $ 5.009.234.000



PODER EJECUTIVO $ 122.546.706.000



Lo correspondiente al Poder Ejecutivo comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. Fundamentos del oficialismo El Senador Giano dijo que "tal vez es el proyecto más importante de la administración provincial, porque sabemos que es el marco que debe contemplar el Ejecutivo en 2019, en la administración de sus recursos".



Recordó el marco constitucional para el envío de la "ley de leyes". "Es un presupuesto que demuestra transparencia en la gestión de Gobierno", destacó el legislador, destacando que fue enviado en tiempo y forma, ejecutándose con corrección y más allá de las variables macro económicas, se ha usado la herramienta de una manera eficiente.



Señaló que la coyuntura económica tiende al decrecimiento de la economía, con factores como la fuga de capitales, situaciones internacionales y en alguna medida factores climáticos. Y a todo esto sumó el fracaso de la política anti inflacionaria.



Destacó la administración del gobierno entrerriano, reconocida por institutos de reconocido prestigio como el CIPPEC, que destacan la transparencia y el acceso a la información fiscal.



Se refirió a los recursos proyectados, destacando el aumento del volumen de recursos propios y la posible llegada de nuevos ingresos por la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No dejó de observar que más allá de eso hay quita de subsidios y envíos por parte de la Nación, como es el de transporte urbano y el fondo de la soja que no llegará más a municipios.



Mostró que se reduce la partida de personal y que se mantendrán los envíos a los municipios respetando lo establecido en la legislación. Hizo después una descripción de algunos ítems.



Estimó resultados superavitarios y observó que será acompañado este proyecto por la oposición parlamentaria. Kisser: "nadie pone en duda la transparencia" Después, el Senador Kisser dijo que "es el último presupuesto que va a ejecutar la actual gestión y por razones de tiempo no lo estudiamos en comisión, pero estamos debidamente informados porque fuimos invitados de participar en encuentros con el ministro de economía en ámbitos de la Cámara Baja".



Estableció que "no hubo comisión, pero lo hemos revisado detenidamente en el Bloque, porque es la ley más importante que tenemos que sancionar, porque desde ahí, con esa base, funciona el Estado".



Indicó que "es un presupuesto que no tiene variantes en relación a los anteriores" y desde allí señaló que "el presupuesto, desde la reforma de 2008, tiene que tener una condición: tender al equilibrio fiscal".



"Necesitamos un presupuesto equilibrado, que apunta a no endeudar al Estado en gastos corrientes", recordó.



Calificó al equilibrio fiscal como un derecho de todos los entrerrianos. "Será la base de la ejecución del gasto", añadió y dijo que es importante porque se habla de superávit, y según mis estudios, no lo tiene, por el contrario, habló de "un déficit bastante importante".



Lamentó que no pudieron incluir algunas obras para nuestras localidades y contextualizó, a diferencia de Giano, a este presupuesto "en una provincia devastada que recibió, por lo que tuvo que recurrir en forma permanente a la Nación, que ha colaborado con Entre Ríos".



Habló de una buena relación de Nación y Provincia, más allá de lo que se ha dicho en este Recinto algunas veces. "La Nación ha estado presente como muy pocas veces", arriesgó.



Trajo el tema de la deuda provincial y llamó la atención sobre los niveles que se podrían alcanzar, haciendo votos para que sea canalizado hacia obras concretas y de impacto social. También describió el cronograma de pago de intereses que debe afrontarse.



Rechazó la construcción del aeropuerto de Concordia y recordó el modo en que se cambiaron de destino algunas autorizaciones de endeudamiento que venían de la gestión anterior.



Dijo que hay un direccionamiento importante de algunas obras hacia la Costa del Uruguay.



Consideró, más allá de sus críticas, que se van a alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, y describió el origen y destino de los recursos. "Vemos una provincia estancada", lanzó y comparó a Entre Ríos negativamente en relación a sus pares de la región centro. En cuanto a la presión tributaria propuso la unificación de parámetros, más allá de los pactos fiscales suscriptos con la Nación.





Reclamó por la calidad del gasto público y afirmó que "nadie pone en duda la transparencia, pero tenemos que gastar mejor". Consideró que la provincia administra sueldos, jubilaciones y lamentó algunos conflictos, como por ejemplo con los docentes. "No avizoro una provincia con crecimiento", fustigó y volvió a comparar a Entre Ríos con Santa Fe en algunos ítems de destino del recurso.



Se mostró preocupado en "la presión tributaria" y propuso una exégesis del mensaje que acompaña el proyecto. Se detuvo en la deuda en dólares y puntualmente en el monto en pesos para hacer frente a los intereses comprometidos, encontrando diferencias entre lo que será el valor del dólar al momento en que habrán de pagarse las cuotas en febrero y agosto.



Ironizó sobre esto, porque en lo presupuestado "está faltando una cuota", atacando con esta argumentación el superávit propuesto por el Poder Ejecutivo.



"No nos vengan a engañar, es un presupuesto deficitario por donde se lo mire", reflexionó y tocó después el déficit del sistema previsional. Diferenció la relación Nación/Provincia que existe en la actualidad, en comparación con las administraciones anteriores. "La Caja de la provincia tiene una proyección futura con cada vez mayor déficit. La Caja así no tiene destino", anticipó el legislador de Cambiemos.



Lamentó la delegación de facultades y si bien anticipó la aprobación, no se mostró conforme con algunos mecanismos relacionados con la autorización para emitir letras del tesoro. Postura del Vecinalismo Desde el Bloque del Vecinalismo, el senador de Colón Pablo Canali consideró que "el presupueto es solo una estimación, ha dejado de ser la ley de leyes y le falta un poco más de diálogo sincero a la hora de confeccionarlo", reclamó.



Apuntó a la necesaria participación en los parámetros tendientes a lograr el desarrollo territorial. Reiteró su postura en relación a la partida de salud, la que según Canali "tiene que aumentar".



Indicó que el aumento no alcanza para cubrir las necesidades de los hospitales, que necesitarían casi el doble para poder funcionar correctamente. Lamentó la caída de los aportes para hacer frente a algunos servicios, como la energía, que ha tenido importantes aumentos. "Un poco más se podría agregar", demandó.



Es de principio acompañar el presupuesto porque se trata de la herramienta de gestión que tiene el Ejecutivo, explicó y se mostró distante de los artículos referidos a la planta de personal permanente y temporaria.



"La realidad es que muchos empleados temporarios desarrollan tareas desde hace muchos años, presentando monotributo y para recibir sueldos que no son dignos de la tarea que realiza", enfatizó Canali, recordando que es algo de lo que se habla desde hace varios años, pensando en que el Estado no siga con esa precariedad.



En el plan de comunicación de la provincia, que tiene un 38 por ciento de aumento, dijo no estar de acuerdo, porque seguridad tiene un aumento menor, observó.



Sobre el plan de obra pública afirmó que "no hubo a mi persona ninguna consulta sobre las necesidades del departamento Colón, y creo que, a la hora de fijar prioridades, es de buena práctica consultar a quienes representan a las comunidades en esta Cámara".



Recordó alguno de sus dichos del año anterior y se diferenció del Senador Giano, afirmando que la administración no es eficiente, porque en muchas áreas hay recursos insuficientes y eso motiva que muchos municipios deben hacer frente a obligaciones que no les son propias.



"Voy a votar en general, tres o cuatro artículos no los puedo votar", adelantó Canali, diciendo que "debemos dar señales de que no aprobamos el presupuesto de manera liviana", concluyó. Del Senador Schild Hablo después el Senador Schild, del departamento Diamante. Mostró que, el grueso de los recursos, se destinan a personal, servicios de la deuda, y gasto previsional, "no observando políticas que tiendan a su morigeración". Sobre los recursos dijo que se nota cada vez más el aumento de la transferencia de los recursos nacionales a la provincia. Analizó que, si bien se eliminaron ministerios, los montos globales para personal superior, son mayores que otros períodos anteriores. Anticipó el voto contrario a los artículos sobre emisión de letras y contratación directa de operaciones de crédito. Palabras de Giano Retomó el uso de la palabra el senador Giano, quien lamentó que Kisser haya dejado atrás su impronta radical, apareciendo como una espada del PRO. Le fustigó su pasado en la última gestión Radical, que "destrozó la provincia". También le recordó que se comprometieron a acercar propuestas sobre el déficit previsional y no lo hicieron.



"La legislatura no es gobierno", recordó Giano y destacó que "este presupuesto aumentó las partidas de salud y educación para cubrir programas que canceló el gobierno nacional, desfinanciando a las provincias". Palabras del Senador Morchio El titular del Bloque Cambiemos adelantó el apoyo en general al proyecto porque es el modo de dar la herramienta de gobierno. Lamentó que no hayan sido tenidas en cuenta necesidades de departamentos de la zona centro de la provincia.



Elogio la postura de los legisladores nacionales entrerrianos a la hora de acompañar el presupuesto del gobierno nacional.



Destacó que se buscan consensos, buscando lo mejor para los entrerrianos, puntualizando la necesidad de contralor al Ejecutivo desde la Legislatura. "Este bloque aprueba en general, y fundamentalmente no le quita al gobernador la herramienta para conducir de la mejor manera posible esta provincia", terminó. Nación/Provincia El Senador Ballestena tomó la palabra y recordó las reuniones en el Consejo Federal de Inversiones, donde se trabajó para sacar adelante el presupuesto nacional, en un marco de responsabilidad y desde allí solucionar problemas que eran y son comunes.



Señaló que si el presupuesto de este año debió ser modificado fue porque la gestión del gobierno nacional no alcanzó ninguna de las variables previstas, pero en ese marco negativo, Entre Ríos, con una buena administración, ha podido hacer frente a los gastos de los que se desentiende la Nación en forma recurrente.



Luego fue la Senadora Miranda que propuso una moción de orden y se pasó a la votación.



Luego del tratamiento en general, se pasó a un cuarto intermedio y al retomar la sesión se votó una reconsideración para volver sobre la votación en particular, lo que se hizo con diez votos del total de los miembros de la Cámara, en forma favorable. El proyecto fue girado al Ejecutivo para su promulgación.