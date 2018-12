La Justicia ordenó ahora liberar a Núñez Carmona, el amigo de Boudou

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este jueves excarcelar al socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, y al ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone.



La decisión llega luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou recibiera ese beneficio en el marco de la causa Ciccone. El amigo de Boudou tuvo que pagar una suma de $ 1 millón y deberá llevar una tobillera electrónica para controlar su ubicación. La decisión del tribunal también alcanzó a Nicolás Ciccone, quien estaba cumpliendo en prisión domiciliaria la condena cuatro años y medio.



Boudou salió libre este miércoles por la tarde del penal de Ezeiza, luego de haber sido condenado en agosto pasado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.



Por su parte, Núñez Carmona había sido condenado a cinco años y medio de cárcel como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.



Cronista.com.