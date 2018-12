"La mujer que escracha a veces sedujo para obtener beneficios", dijo un ex juez

La denuncia de Thelma Fardin por violación contra el actor Juan Darthés conmovió a todo el país y despertó un enorme apoyo de la sociedad. Sin embargo, no todos se encolumnaron detrás del masivo respaldo y hubo voces que se diferenciaron. Consultado por la acusación, el expresidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adolfo Caballero, señaló: "A veces, esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular".La frase de Caballero despertó una gran polémica que excedió la provincia.se comunicó con el exmagistrado para consultarle por sus dichos. "Sí, ocurre en la vida real. Lo conozco por la experiencia de tantos años de trabajo en la actividad privada y pública. No siempre tiene trascendencia pero ocurre naturalmente", ratificó en diálogo con este medio.Caballero ocupó el cargo hasta el 1 de diciembre y con los medios sobre su salida de la Corte provincial. En medio de la entrevista, le consultaron por el caso de Fardin, que denunció a Darthés por violarla en un hotel de Nicaragua en 2009, durante una gira de Patito Feo. El magistrado resumió: "El autor señalado ha sido condenado por la sociedad y ya es suficiente. No es la solución total el escrache. La mejor solución es el buen juicio donde tenga la posibilidad de defenderse porque, a veces, esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso".Justificó así el sistema patriarcal que duda de la palabra de la víctima. Muchas mujeres tropiezan con la imposibilidad de obtener justicia por la falta de perspectiva de género en los procesos que impiden la rápida actuación y revictimizan a las que sufren acoso, abuso, maltrato o violación. Al tratarse de un juez que hasta hace días estuvo a cargo de la Corte provincial, la declaraciones se tornan aún más peligrosas.No conforme con sus conceptos, el Caballero dio ejemplos: "Eso ocurre en las empresas privadas o en la administración pública. Son casos comunes como uno conoce en este mundo de la actividad laboral. Todo el mundo lo conoce. Se sabe que en el mundo del teatro, existe este sistema de tratamiento, alguno termina con un buen final y otros mal".También, agregó: "Lo hablaba con un empresario y me decía que a veces en las entrevistas reciben postulantes con insinuaciones muy suaves, muy prudentes, pero que evidentemente están buscando un objetivo".Caballero aclaró que "le parece muy bien" que las mujeres denuncien esta clase de episodios "para evitar abusos" y aseguró que confía en que la justicia esclarezca este episodio.