Gianfranco Macri presentó un escrito y dijo: "Nunca en mi vida pagué una coima"

Por primera vez, Gianfranco Macri, hermano del presidente de la Nación, declaró ante el llamado del juez Claudio Bonadio donde se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de autopistas concesionadas. "Yo nunca en mi vida pagué una coima", dijo antes de retirarse de los tribunales federales de Retiro.Y consultado sobre si su padre Franco lo había hecho, respondió ante una pregunta de Radio Mitre: "Pregúntele a él".Citado por el juez Claudio Bonadio, llegó del exterior cerca de las 7.30 y se dirigió a Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en una derivación de la causa por los cuadernos de la corrupción.El hermano del Presidente estuvo poco más de una hora en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py. Ante dos secretarios que le leyeron la imputación, presentó un escrito pero antes, dijo unas pocas palabras. Allí, como anticipó Clarín, aseguró que no tuvo participación accionaria para el período imputado y que es "ajeno a maniobras o conducción". Acto seguido, pidió su sobreseimiento.Parte del descargo de Gianfranco Macri como contó Clarín, sostuvo que los Macri "no tenían participación en los directorios desde 2001 ni tomaban decisiones". Ese año vendieron el 23,3% de Autopistas del Sol SA y desde entonces retuvieron el 10% de las acciones.Estas acciones según detallaron, tenían una particularidad, debían ingresar a un fideicomiso por lo cual no podían nombrar directores en la empresa, "no se tenía derecho a nombrar directores y eran acciones de poca participación, sólo representaban un voto", señaló en su defensa el hermano del Presidente.Entre otros puntos, para rechazar las acusaciones en su contra, Gianfranco Macri contó que ante la situación económica que la firma atravesó en 2004, se licuaron algunas acciones para a través de ellas realizar pagos a acreedores. Entonces, los Macri se quedaron con el 7% de las acciones de Autopistas del Sol SA. "Aún cuando había un 2% de participación para las asamblea, no se participaba".Por ello, sostuvo que "No se estuvo al frente de ninguna decisión" y dijo que no tuvo "participación accionaria para el periodo imputado y es ajeno a maniobras o conducción".A Franco y Gianfranco Macri se los cita por el Acceso Norte y la firma Autopistas del Sol S.A . A los familiares del Presidente también se les imputa haber pagado coimas por el acceso Oeste a través del grupo concesionario Oeste SA. Por eso también se citó a indagatoria para el 14 de diciembre a otros integrantes de la firma como Manuel Socasau, José Luis Giménez Sevilla y Miguel Ángel Gutiérrez.Bonadio había rechazado ayer un pedido de prórroga presentado por la defensa del empresario, con lo cual se presentó pasadas las 7.30 en Comodoro Py 2002.En cuanto al padre del Presidente, Franco Macri, el juez resolverá si acepta un planteo de suspensión de la declaración indagatoria por razones de salud una vez que reciba un informe del Cuerpo Médico Forense que examinará al empresario.Ambos fueron citados en una una tanda de declaraciones ordenadas respecto a la parte del caso que investiga presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por parte de concesionarias de caminos viales.Por ello se ordenó una veintena de nuevas indagatorias, entre ellas una vez más la del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se extenderán hasta fin de año.Las concesiones viales En esta parte de la investigación el magistrado se concentra en los contratos que debía controlar el OCCOVI a cargo de Claudio Uberti. El ex funcionario kirchnerista admitió que en ese contexto se pagaron coimas que iniciaron con una suma mensual de 150.000 dólares y que se establecía un monto a pagar en función de los contratos.Para dilucidar cómo funcionaba esta maquinaria, Bonadio decidió llamar a indagatoria a las empresas responsables de seis corredores viales, algunos fueron mencionados por Uberti en otros casos, como ser el la familia presidencial, no hay referencias directas pero según fuentes judiciales "se investiga la maniobra en relación a todas las concesiones viales".En esta oportunidad la Justicia avanzó sobre el padre y el hermano del Jefe de Estado. La citación responde a "los montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales) y aportados por los titulares de las concesiones viales", indica la resolución del magistrado.La Justicia puso la mirada sobre la familia Macri y otro extenso listado de empresarios que tuvieron participación en seis corredores viales.La sospecha central es que todos fueron miembros de la asociación ilícita que funcionó desde el extinto ministerio de Planificación Federal y que se dedicó a "recaudar sobornos para enriquecerse de forma ilegal y cometer otros ilícitos", sostuvo en su momento Bonadio.Esta investigación es parte de la causa principal. Fue el juez el que consideró pertinente reestructurar la causa en tres grandes sectores donde según la instrucción, se aplicaron los cobros de sobornos por parte de ex funcionarios. Así se generaron tres expedientes conexos: el que investiga la ruta de fondos ilegales que se pagaron desde la obra pública, el sector energético y el transporte.