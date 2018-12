El Ventilador: Algunas opiniones sobre la Justicia en Entre Ríos

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Contar con una justicia independiente y eficiente constituye una demanda siempre presente en la sociedad entrerriana.¿Qué pasa cuando la duda y la sospecha también se posan sobre la espalda de quienes investigan? ¿Se indaga a sí mismo el Poder Judicial cuando se lo asocia a la corrupción? ¿Cómo toma la sociedad el hecho de que aparezcan investigados los que tienen el rol de investigar? ¿Qué Justicia tenemos? ¿Qué se hace para construir la Justicia que necesitamos?- "Soy abogado, tengo currículum de tres páginas de cursos y perfeccionamientos que hice. Cuando voy con cv a buscar trabajo me preguntan quiénes son mi padre y mi madre. Como son dos obreros me dicen `dejá los papeles por ahí nomás, cualquier cosa te llamamos´".-"La justicia siempre fue orquestada por el poder de turno. Dejémonos de embromar".-"Conocí a Castrillón cuando él era Senador. Yo soy radical y siempre me trató muy bien. Aparte fue uno de los Senadores que más proyectos presentó".-"La justicia de acá es del Partido Justicialista".-"Creo que todos están en la misma bolsa dentro de todos los partidos. Siempre que atacan a los políticos los hacen zafar de la culpa aunque haya pruebas. Los mentirosos son los que investigan, por eso todos quieren llegar a la política, para llenarse los bolsillos".-"La justicia provincial despierta las sensaciones que despiertan todas las instituciones entrerrianas: frustración".-"El cáncer de este país son los políticos. Ahí comienza todo lo malo: mala justicia, mala educación, mala salud. Políticos y jueces ricos, el resto a joderse".