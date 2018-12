Castrillón recibió a quienes respaldan el aborto no punible

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Dr. Emilio Castrillón, recibió esta tarde a manifestantes que se acercaron a la puerta de Tribunales para entregar un documento titulado "Negar derechos es delito".



En el mismo expresan textualmente su repudio " ante las falaces manifestaciones realizadas a raíz de una interrupción legal del embarazo llevada adelante días pasados a una menor en el Hospital Masvernat de Concordia".



En la nota, recibida en mano por el propio presidente del STJ, entre otros conceptos, también se manifiesta "el respaldo al accionar judicial cuyos representantes han dejado aclarado que ningún juez de esa ciudad otorgó autorización judicial para la interrupción del mencionado embarazo, dado que se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible", y que sólo se exhortó a los profesionales de la salud a cumplir con sus obligaciones en la prestación de la práctica legal".



Al final del documento se pide por "Educación sexual para decidir"; " Anticonceptivos para no abortar" y Aborto legal para no morir".



Como se informara oportunamente desde el Servicio de Información y Comunicación del Superior de Justicia, el Ministerio Pupilar actuó en el caso formulando una denuncia para determinar si la menor había sido abusada y el fiscal José Arias está investigando el caso. Por otra parte, la jueza de Familia, de Concordia Belén Estévez está en permanente contacto con la menor y su familia, resguardando su intimidad y acompañándola en este proceso.