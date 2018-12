"Unidad Ciudadana es parte del justicialismo", afirmó el gobernador Bordet

Gustavo Bordet brindó una extensa entrevista a la radio pública General Urquiza a propósito de sus tres años de gestión. Allí fue consultado, por periodistas de otras emisoras estales de la provincia, sobre diferentes temas.El Gobernador rechazó cualquier escenario "binario" cuando le consultaron sobre la dicotomía Mauricio Macri y Cristina Kirchner."Yo primero creo que hay que romper con esta lógica binaria a donde nos quieren llevar en la discusión. Muchas veces está orientada desde el gobierno para decir que si no estás de un lado se está en el otro. Para decir que no hay alternativas. En los países democráticos siempre hay varias alternativas para que los ciudadanos puedan elegir libremente, y acá tenemos que cerrar de una vez por todas esta famosa grieta de que estás en un lado, estás en el otro", señaló.Para Bordet, "hay que tener tolerancia y no hay que excluir absolutamente a nadie, hay que respetar todos los pensamientos sin excepciones y después presentar las propuestas. Yo creo que hay que construir una alternativa que rompa justamente esta dicotomía y que pueda ofrecerle a la ciudadanía una alternativa más y después se dirimirá en las elecciones, pero creo que hay que terminar con esta cuestión", apuntó según publicóAdemás, Bordet fue consultado sobre Gualeguaychú, ciudad a la que el periodista calificó de "bastión de Unidad Ciudadana", debido al perfil de Martín Piaggio y las presencias kirchneristas que ha tenido la ciudad."Primero quiero significar que Unidad Ciudadana es parte del justicialismo. Son expresiones y yo soy respetuoso de todas las expresiones, no excluimos absolutamente a nadie. Después está la relación personal e institucional con el intendente, que es realmente muy buena. Hay una relación de confianza constituida y sin lugar a dudas transitaremos este período en conjunto", respondió.Sobre el desdoblamiento señaló que no son sólo los gobernadores justicialistas los que desdoblan, sino también en Cambiemos: "Desdobla Mendoza, desdobla Jujuy y ahora (María Eugenia) Vidal también está desdoblando en provincia de Buenos Aires. Es decir, no es algo que se nos ocurrió acá en Entre Ríos", cerró. Fuente: (Página Política)