"Mirá cómo nos ponemos", la frase que llegó a las bancas del Senado

Senadoras se solidarizaron con Thelma Fardín

La frase fue pronunciada ayer en conferencia de prensa por un conjunto de actrices argentinas que acusaron a Juan Darthés por abuso sexual, y se convirtió en tendencia en las redes sociales.Fue precisamente lAl comienzo de la sesión, legisladoras hicieron uso de la palabra sobre el tema.La presidenta de la Comisión Banca de la Mujer expresó: "Sentimos necesidad de afirmar una vez más nuestro compromiso inclaudicable como mujeres, como militantes políticas, en contra de toda forma de abuso sexual, muestras de un patriarcado que debemos combatir día a día, sin permitirnos por un momento la ingenuidad de creer haberlo derrotado"."Pueden seguir las mujeres argentinas contar con nosotros para seguir luchando en contra de esta violencia", continuó y llamó a ir en "contra los mandatos cultuales que nos obligan y nos obligaron por años a exhibirnos femeninas, sensuales, sexuales, eróticas, frente a una cultura machista que nos relegó a ese rol para luego transformarnos en víctimas".La senadora valoró el "coraje de Thelma Fardín, que se animó no sólo a denunciarlo públicamente sino a denunciarlo en la justicia" y destacó el "acompañamiento sororo que ese colectivo de actrices, que nos representa a todas las mujeres y también a los varones en esos casos"., cerró.Por su parte, la rionegrina Magdalena Odarda enfatizó: "Seremos y somos solidarias contra todas a aquellas mujeres víctimas de la violencia". Y presentó una cuestión de privilegio contra "todos los diputados nacionales que no dieron quórum al momento de tratar la ley nacional de emergencia de violencia contra las mujeres, que esta Cámara aprobó por unanimidad y que lamentablemente se cayó en la Cámara de Diputados".Odarda también apuntó contra la violencia "verbal, simbólica, institucional, laboral, económica" que "sufrimos las mujeres", y lamentó las estadísticas en nuestro país donde "una mujer muere por femicidio cada 29 horas".Por su parte, la oficialista Gladys González aseguró que "tenemos una agenda para trabajar, no solo en la Banca de la Mujer, sino en todas las comisiones, porque cuando hablamos del cambio cultural y perspectiva de género es absolutamente transversal"., dijo.La senadora resaltó que en estos casos "lo que más cuenta es denunciar, animarse a hablar, porque la sociedad todavía no les cree, porque la sociedad todavía les pregunta 'qué habrás hecho para provocarlo, cómo te vestiste, seguramente tenés la culpa'".", finalizó.