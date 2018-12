El Gobernador vetó reconocimiento a conscriptos que no estuvieron en Malvinas

Quejas de ex combatientes

El gobernador Gustavo Bordet vetó una ley que había sido sancionada por el Senado de la Provincia que establecía "un reconocimiento a todos los soldados bajo bandera, convocados y movilizados, que durante el conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982, prestaron servicio como apoyo táctico y logístico en el ámbito del territorio nacional argentino, y que en aquel momento tuvieran domicilio en la provincia".El homenaje consistía en la entrega de una medalla conmemorativa y un diploma de honor a aquellos conscriptos que fueron convocados durante el conflicto bélico pero que no estuvieron en la isla.La iniciativa había provocado el rechazo de las organizaciones que reúnen a los veteranos de Malvinas porque consideran que, como son las pensiones provinciales. Por ello, reclamaron al gobernador Bordet que vete esa ley y que no sea promulgada.Si bien el decreto que oficializó el veto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, la medida fue confirmada apor el director de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Paraná,, entre los que no fueron y los que fuimos, todo inútilmente. Ya hubo leyes similares en otras provincias, como en el Chaco y el gobernador también tuvo que vetarla. Lo mismo pasó en Misiones y Chubut. Después acá en Entre Ríos".Pero Benítez diferenció su "opinión personal" de la de otros ex combatientes que tienen posturas "más cerradas".En ese sentido, puntualizó: "Yo no soy quien para impedir que aquellos que fueron movilizados cobren un sueldo o una pensión. Lo que sí estoy en desacuerdo es que se les entregue una medalla y un diploma, igualándolos con los que estuvieron en la guerra. Un familiar que todavía está esperando que su hijo sea reconocido en el sur no es lo mismo a los que estuvieron acá".Luego indicó: "Inclusive hay quienes no fueron ni siquiera movilizados, estuvieron acá en el cuartel. Eso es lo que más bronca da. Están los movilizados que hace tiempo están peleando. Se fueron del cuartel al sur, a Chubut o Puerto Madryn, hasta que terminó la guerra.", explicó."No soy quien para decir que no tienen que cobrar algo. Yo en eso no estoy. Lo que no estoy de acuerdo es que se les dé una condecoración o que se los iguale como veterano de guerra con otro que realmente fue a las islas", subrayó.