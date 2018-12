La provincia monitorea todos los municipios y asiste a familias de La Paz

Desde la provincia, se monitorea y contacta permanentemente con todos los municipios, y en ese marco, ya se enviaron elementos de primera necesidad a las familias afectadas de la ciudad de La Paz. Luego del relevamiento de los daños ocasionados por las lluvias, se asistió a los damnificados con colchones, chapas, nylon y módulos alimentarios, entre otros elementos.Desde Defensa Civil informaron que hay 50 personas evacuadas, 38 en la ciudad de La Paz y 12 en Santa Elena.También precisaron que en la jornada de ayer, en todo el territorio provincial, hubo distintas tormentas con una variada intensidad de lluvias que alcanzaron más de 60 milímetros, con presencia de ráfagas y granizos en algunos casos. Es un frente de tormenta que se desarrolló de sur a norte de la provincia y siguiendo en la jornada de hoy, el alerta para el norte sobre todo y el cese del sector sur."Nos venimos comunicando con los referentes de las defensas civiles locales para prever las situaciones. Les acercamos la información del Servicio Meteorológico de nuestra dirección, donde se les brinda precisión con posibles intensidades de lluvia y cantidad de agua acumulada, para que tengan todo apresto para poder atender la emergencia. En ese sentido venimos trabajando desde el inicio de la gestión", explicó el director de Defensa Civil, Lautaro López.Hay sectores donde se dio la tormenta de manera más complicada por ejemplo más al sur centro (Maciá, Tala, Gualeguay) donde se produjo un sector de tormentas importantes. Otro sector que se vio complicado, con anegaciones de viviendas fue La Paz y Santa Elena."Para la provincia en el transcurso del día se espera que transitemos una mejoría. Si bien va a estar inestable no vamos a estar frente a situaciones de tormentas tan graves. No obstante, tenemos previsto si para el jueves un ingreso de un frente de tormentas muy importantes que arrojaría mucha lluvia y que podría acumularse 100 milímetros más. Esto se daría de forma más compleja en el norte de la provincia", agregó el funcionario."Es importante resaltar el trabajo articulado con municipios, cruzando información meteorológica para ir resolviendo las situaciones con anticipación", finalizó.En tanto, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se recomienda transitar con precaución por la red vial entrerriana ante el temporal de agua y viento que castigó varios departamentos. La Paz fue la más afectada por el fenómeno climatológico.Según se informó desde la repartición, si bien los caminos naturales de la red vial entrerriana fueron los más afectados por las abundantes precipitaciones que en muchos casos superó los 100 milímetros, no se reportan cortes de caminos. A su vez, los trazados mejorados con broza y ripio se encuentran algo pesados, pero transitables con precaución.La ciudad de La Paz y Santa Elena, en el norte entrerriano, fueron las más afectadas por el temporal, con más de 130 mm. También, se vieron afectados algunos distritos rurales como San Gustavo, Alcaraz Sur, Colonia 3 y 14. Se recomienda transitar con precaución en puentes ubicado en Arroyo Ombucito y Ceibas, ya que el agua atravesaba la calzada.La otra zona donde las precipitaciones fueron abundantes es al sur de la provincia en el departamento Islas, donde en Ceibas llovió hasta la mañana de este miércoles 130 mm, 115 Paranacito y 110 en Ibicuy. Pese a esta situación los caminos de tierra se encuentran pesados y transitables los de ripio. En el departamento Gualeguay llovió un promedio de 65 mm, siendo los parajes en El Ensayo en el Primer Distrito; Don Ramón en el Cuarto Distrito; El Algarrobo en el Octavo Distrito y Galarza, los lugares donde más llovió.En Concepción del Uruguay el tiempo continuaba inestable y el registro marcaba que la lluvia había alcanzado los 137 mm. En Villaguay, llovió unos 60 mm aproximadamente. A su vez, en los departamentos Nogoyá y Tala se registraron cerca de 50 mm hasta esta mañana. En este último departamento los parajes rurales más afectados fueron los siguientes: Arroyo Cle (97 mm); Sauce Sud (70mm), Durazno (55 mm); Altamirano (50 mm) y Rosario del Tala ciudad (53 mm).Cabe señalar, que en la mañana del miércoles el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por fuertes tormentas para el norte de Entre Ríos. Informaron que las condiciones climáticas siguen inestables en toda la provincia, aunque con mejoramientos temporarios. Ante este panorama, desde la repartición vial recomiendan transitar con precaución por la red primaria y secundaria de caminos.