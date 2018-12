Sociedad Explican por qué una víctima puede tardar años en denunciar un abuso

La Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delito que funciona en calle Victoria 283 de la ciudad de Paraná brinda acompañamiento y asistencia a la persona "sin necesidad que haya realizado la denuncia, a veces se acerca para consultar o iniciar un abordaje terapéutico y una vez que esté en condiciones de poder realizar la denuncia, acompañamos a esa realización, en este organismo no se reciben denuncias", explicó Marcia López abogada y directora del mencionado organismo.Respecto a los casos donde se acercan personas víctimas de abuso, la letrada indicó que "en primer término, siempre se parte de la credibilidad en el relato de la víctima, es una premisa importante porque no hay que olvidarse que la víctima de abuso siempre viene con un sentimiento de culpa". Mientras que en el caso de los menores de edad, "existe un protocolo en la provincia para asistirlos y se viene trabajando fuertemente desde el año 2010".que otros factores que inciden en el hecho de poder exteriorizar estos casos "son la vergüenza y la amenaza y también las consecuencias que surjan" una vez que los hechos salen a la luz."No es fácil exteriorizar una situación de abuso, nadie va a contar un abuso si realmente no lo vivió porque todo lo que significa y los pasos siguientes como tener que exponerse en la policía, someterse a pericias psicológicas, médicas, son instancias en las que uno tiene que estar fuerte y para eso estamos nosotros como organismos"."No están solos y yo te creo, son premisas para que las víctimas tengan en cuenta", afirmaron desde la Oficina.El lugar atiende de lunes a viernes de 7 a 13 y hay una guardia telefónica: 0800-8888-428 que está disponible las 24 horas para consultas.