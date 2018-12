Concejales aprobaron el Presupuesto y la Tributaria Municipal 2019

En la continuidad de la sesión extraordinaria iniciada el jueves pasado para tratar los proyectos de Presupuesto y de ordenanza Tributaria 2019, remitidos por el intendente Sergio Varisco, el oficialismo de "Cambiemos", con los votos de los ediles de "Frente Renovador" y de "Paraná de Pie", logró finalmente la sanción por mayoría de ambas iniciativas. La oposición del "Frente para la Victoria" no acompañó ninguno de estos dos proyectos. La presidenta del Concejo, Josefina Etienot, decidió retirarse del recinto cuando empezó la votación, ofuscada por el debate en torno a la interpretación del reglamento del cuerpo.



Se retiró llevándose consigo al secretario del Concejo, Rodrigo Devinar. Ocupó su lugar el vicepresidente primero del cuerpo, Emanuel Gainza, quien estuvo acompañado por el prosecretario, Daniel Lendaro.



El Presupuesto contempla un total de gastos de $5.179.539.663, de los cuales el rubro Personal absorbe $2.931.857.795.



Además, se prevé destinar para obra pública $777.896.567; para asistencia social, se incrementa de $469.253.654 a $780.425.210, o sea una suba del 66% respecto a 2018.



Mientras, para el área de Servicios Públicos se destinará un monto de $1.019.449.169, un 33% más que en 2018. Las escalas de aumento La partida que en 2019 se destinará a personal incluye "una mejora del orden del 25% a nivel global respecto de lo presupuestado para 2018", dice el texto que envió el Ejecutivo al Concejo para su aprobación.



Respecto de las modificaciones en las tasas ?con subas promedio del 50%- según explicó la secretaria de Hacienda en la anterior sesión los aumentos impactarán del siguiente modo:



En Tasa General Inmobiliaria, en las zonas 1 y 2, habrá aumentos promedio del 44,44% para inmuebles edificados; del 53% en cocheras; y del 45% en baldíos.



En zonas 3 y 4, los edificios tendrán subas del 47%; las cocheras, del 39%, y los baldíos, del 44,44%.



En zonas 5, 6 y 7, los edificios pagarán un aumento del 51,18%, las cocheras, del 64,63%, y los baldíos, 42,92%. Consideraciones de Etienot Durante el tratamiento, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, cedió la presidencia al concejal Emanuel Gainza, y ante Elonce TV advirtió "vicios importantes de legalidad en la forma en la que se estaban votando las ordenanzas, porque no se respetaron los criterios legislativos".



Y en ese sentido confirmó que la Tributaria municipal comprende "un aumento de tasas y derechos municipales de un 35.5% y en lo que respecta a tasa inmobiliaria, un 127% para la zona céntrica y un 42% para otros circuitos".



En la oportunidad, Etienot apuntó que "se tomaron todos los recaudos para asegurar que ese dinero vaya al destino que se proyectó, y que es imposible manejar el Estado municipal si los vecinos no hacen el esfuerzo de pagar esas tasas".



La viceindententa advirtió que "no se dio respuesta respecto a qué se va hacer con ese dinero". "Cambiemos debería asumir la responsabilidad de explicar por qué es necesario que los vecinos hagan este esfuerzo económico para poder sostener este ingreso pagando tasas que después vuelvan en un servicio", señaló. Elonce.com.