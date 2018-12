El concejal Ríos cuestionó el veto del intendente a dos proyectos de su autoría

El concejal del FpV Juan Enrique Ríos lamentó "profundamente" el veto del Ejecutivo paranaense a una ordenanza de su autoría que disponía la entrega de boletos de colectivo gratuitos para las comisiones vecinales de Paraná.



"El verdadero fundamento de esta decisión es el menosprecio a la participación ciudadana", subrayó Ríos. Recordó que este modo de gobernar "cerrado y que no escucha las demandas de la comunidad" ya se había puesto de manifiesto antes como con la no implementación del Presupuesto Participativo o el veto a la incorporación de los usuarios al Órgano de Control y Monitoreo del SITU.



En este sentido, puso el acento en el objetivo que impulsó esta ordenanza y que no fue otro que el de acompañar desde el Estado Municipal la noble actividad desarrollada por los vecinalistas, reconocida incluso en la ordenanza Nº 8311 de Comunidades Vecinales.



La iniciativa que creó el boleto vecinalista gratuito había sido aprobada por unanimidad en noviembre pasado luego de habérsele incorporado modificaciones. Ahora, el Ejecutivo la deja sin efecto con el planteo de que sin un estricto contralor, el beneficio podría traer cuestionamientos en el futuro.



"El texto de la norma es claro en cuanto a su funcionamiento, además de que el costo anual de su implementación es prácticamente insignificante y se resume en 712 mil pesos anuales", refutó Ríos y cuestionó que el Ejecutivo "irónicamente se ponga a hablar de controles cuando hemos sido noticia nacional por los desmanejos financieros y el caos administrativo conforme lo señaló la División de Lavado de Activos de la Policía Federal".



También fue vetada la participación del Bloque "Paraná de Pie" en el SITU.



A la hora de buscar los fundamentos de este veto, lo único que se advierte es que el bloque mencionado conforma en realidad una escisión de Cambiemos.



"Esto deslegitima la incorporación al órgano de control del transporte público de un espacio político con representación en el HCD, y a su vez con esta decisión el Intendente desconoce el dinamismo que caracteriza a la política institucional, siempre con nuevos posicionamientos y consensos", analizó Juan Enrique Ríos también autor de esta iniciativa.



Además, teniendo en cuenta que el SITU es un órgano con plena mayoría del oficialismo, "la participación de diferentes voces en este espacio vendrían a enriquecer el debate y a aportar nuevas ideas", agregó el edil sin dejar de lamentar que "llamativamente, en momentos en que nuestra democracia está cumpliendo 35 años, el DEM no sólo le niega la contribución a un bloque de concejales, sino que aún peor, no reconoce el derecho de otros y otras a pensar distinto, frente a una problemática de difícil abordaje y que debería convocar la mayor cantidad de posiciones".