Movimiento Barrios de Pie colecta herramientas e indumentaria de trabajo

Movimiento Barrios de Pie lanzó una colecta de herramientas e indumentaria de trabajo, durante una concentración que se realizó en la mañana de este miércoles, en Plaza 1º de Mayo, en Paraná.



"Se trata de una campaña destinada a toda la ciudadanía para recaudar elementos de seguridad para los compañeros que trabajan en situaciones insalubres y peligrosas, además de herramientas de trabajo: guantes, borceguíes, pantalones reforzados, palas anchas, palas de puntas, todo lo necesario para la limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes, y para el arreglo de calles de broza donde la vegetación es tan espesa que termina tapando el paso del agua", explicó a Elonce TV, el referente provincial de Barrios de Pie, Julián Jarupkin.



Y en ese sentido, apeló a la solidaridad de vecinos, comerciantes y dueños de corralones de la ciudad para que "acerquen herramientas para fortalecer el trabajo digno".



"En las últimas inundaciones, los compañeros tuvieron que romper las paredes de sus casas para no perder sus muebles y los alimentos que tienen para comer, porque en muchos casos ni siquiera tienen heladera", argumentó el dirigente.



"Es una situación compleja a la que hay que darle una solución", sentenció, al tiempo que reclamó la falta de respuestas del Ejecutivo municipal. "Hace cuatro meses que no tenemos respuestas del intendente", denunció.



A cuántos entrerrianos beneficiarios de planes sociales alcanzará el bono de fin de año



En la oportunidad, se le consultó a Jarupkin por el impacto que generará el bono de fin de año dispuesto por el gobierno nacional para beneficiarios de planes sociales.



"En Paraná, alcanzaría hasta 200 compañeros si es que se habilitan algunos salarios que están pendientes, y en la Provincia, serían 300", reveló.



"Esta es una conquista de los movimientos sociales por la precarización laboral desde hace mucho tiempo, necesitamos poner en valor eso porque la situación no es la misma que hace cuatro años atrás y se intensifica por la suba de tarifas que repercute fuertemente en los sectores medios y jubilados", señaló en ese ese sentido, y advirtió que, "intensificaremos la protesta social para visibilizar esta situación", e instó a los sectores trabajadores y despedidos a sumarse a la lucha.



Jarupkin indicó que el viernes habrá una jornada nacional para pedir que se reconozca a los jubilados dentro del bono de fin de año que dispuso el gobierno nacional. (Elonce)